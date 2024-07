Detuvieron al gremialista acusado de amenazar de muerte al intendente de Napenay

Luis Roberto Machado, referente del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Napenay fue detenido este jueves, por las supuestas amenazas de muerte contra el intendente Juan Javier Ayala.

La detención fue por orden del fiscal de Investigación Penal N°3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, en la causa por «supuestas amenazas» iniciada a partir de la denuncia hecha por el jefe comunal de Napenay.

Según informaron fuentes policiales, Machado fue encontrado en las inmediaciones del cajero automático de la localidad.

Posteriormente, el gremialista fue llevado a la Comisaría Primera de Saenz Peña para ser alojado, previo paso por la División de Medicina Legal.

«DONDE PONGO EL OJO PONGO LA BALA»

El intendente Juan Javier Ayala denunció que Machado le envió un audio de Whatsapp a través del cual lo extorsionó para exigirle el pase a planta de un grupo de afiliados al gremio municipal.

Según la transcripción del audio, Machado le dijo: «Eh intendente como estamo, que tal. Cucha ete audio no desparrames a nadie porque yo, yo te tiro, y vo sabe que yo no, no soy lo mimo que vo, pero ma chiquitito vite».

«Vo so un tipo que tene hoy la plata y maneja la plata, por cuanto vamos a negociar por el tema de, de pase a planta porque yo se que les cortaste la muntual y yo estoy sabiendo todos a mi viejo zorro, zorro y medio».

«Vo sabe que maneja la plata y tene pa para poner y vo sabe onde yo pongo el ojo, pongo la bala, asi que contestame tranquilo y fijate vo como haces tus número».

