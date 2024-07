Gremialista habría amenazado al intendente de Napenay

El intendente de Napenay, Juan Javier Ayala denunció penalmente a un dirigente gremial de esa localidad por amenazas producidas a través de un mensaje de audio. Anoche, cerca de las 23,30, el jefe comunal se acercó hasta la comisaría local para radicar la denuncia contra Luis Roberto Machado, referente del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem).



Según la denuncia efectuada, Ayala manifestó que el dirigente gremial se encuentra «difamando a través de publicaciones por las distintas redes sociales, criticando la gestión política e intimando a realizar arreglos por pase a planta del personal integrantes del gremio en cuestión:». Tal es así, que a las 12:29 del miércoles 17 de julio, recibió mensajes de voz a su número personal por Whatsapp, proveniente del número perteneciente a Machado.

Textualmente el mensaje expresa: «…Eh intendente como estamo, que tal e´tal, cucha ete audio no desparrames a nadie porque yo, yo te tiro, y vo sabe que yo no, no soy lo mimo que vo, pero ma chiquitito vite, vo so un tipo que tene hoy la plata y maneja la plata, por cuanto vamos a negociar por el tema de, de pase a planta porque yo se que les cortaste la muntual y yo estoy sabiendo todos a mi viejo zorro, zorro y medio, y vo sabe que maneja la plata y tene pa para poner y vo sabe onde yo pongo el ojo, pongo la bala, asi que contestame tranquilo y fijate vo como haces tus números…».

Tras esta situación, el fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Soto, hecho dispuso que se comisione personal con el fin de proceder a la aprehensión de Machado.

Conflicto gremial y solidaridad

Desde el lunes 15, se encuentra una veintena de empleados municipales, en el ingreso del Municipio liderados por Machado, realizando medidas de fuerza por distintos reclamos sectoriales.

Tras conocerse la amenaza contra Javier Ayala, intendente de la municipalidad de Napenay, varios dirigentes políticos como así mandatarios de distintas ciudades del interior manifestaron el «total y rotundo repudio por la amenaza vertida» por el dirigente del gremio de los empleados municipales de esa ciudad.

