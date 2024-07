Nuevo giro en el caso Loan: tras declarar Laudelina, detuvieron a un policía retirado de Corrientes

La investigación sobre la desaparición de Loan dio un giro inesperado luego de que Laudelina Peña, tía del niño, nombrara a Francisco Amado Méndez en su declaración indagatoria. Méndez, un policía retirado de Corrientes, fue arrestado por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) y trasladado a la comisaría 1° de Goya, donde permanecerá detenido hasta ser interrogado.

El nombre de Méndez surgió en la declaración de Peña ante la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo. Peña pidió perdón por haber mentido anteriormente sobre un supuesto atropello de su sobrino por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, y afirmó que Loan podría haber sido llevado por alguna de las tres personas mayores con las que estaba: «Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi«, expresó Peña.

Ramírez, apodado «Fierrito», es Daniel Ramírez. Mónica del Carmen Millapi es su esposa, y Bernardino Benítez, pareja de Laudelina Peña, es conocido por su segundo nombre, Antonio. Estos tres individuos, inicialmente acusados de abandono de persona, ahora enfrentan cargos por su presunta participación en la captación y sustracción del niño con posibles fines de trata.

La tía de Loan también mencionó a Méndez en su declaración, señalando que el día de la desaparición de Loan hubo varias comunicaciones entre el comisario Walter Maciel y Méndez. Este último, conocido en el teléfono de Maciel como «Méndez Informante «, había participado en la búsqueda de Loan desde el 14 de junio, un día después de su desaparición.

En su declaración como testigo la semana pasada, Méndez narró cómo encontró huellas del niño en el monte y comunicó el hallazgo al comisario Maciel. «Seguí las huellas, hasta que en el barro se veían las dos patas sin zapatillas… llamé al comisario y me dijo ‘ya me voy, ya me voy’. Yo la zapatilla ni enterado que estaba ahí», afirmó Méndez.

Durante su indagatoria, Peña también relató una falsa alarma que ocurrió la noche del 13 de junio, cuando se informó que Loan había sido encontrado en una tapera, solo para descubrir más tarde que no era cierto. Además, reveló que el comisario Maciel insinuó que la madre de Loan quería vender a su hijo, lo cual levantó más sospechas sobre la implicación de múltiples personas en la desaparición del niño.

Finalmente, cuando se le preguntó cómo describiría a Loan, Laudelina Peña respondió: «Era inquieto. Era apurado. Mucho contacto de visita no tenía. No se llevan mi cuñada con mi mamá«. La investigación continúa mientras las autoridades intentan desentrañar los detalles de este complejo caso.

