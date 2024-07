El ministro Matkovich prometió acciones para la seguridad y prevención

Se realizarán trabajos en la comisaría local para optimizar el servicio de agua tanto para agentes como para los eventuales detenidos. Además, el funcionario se comprometió a suministrar dos motocicletas todo terreno destinadas a la policía rural para realizar recorridos en zonas aledañas.

En este contexto la intendenta Glenda Seifert explicó a NORTE: «Estamos en contacto permanente con el ministro Matkovich, atentos por la seguridad y la prevención en la ciudad, por lo cual se coordinan operativos con la policía local. Hoy (por el viernes) vamos a realizar un gran operativo de destrucción de caños de escape libre los cuales están prohibidos», reveló la jefa comunal.

Seifert añadió que, tras la entrega de unidades policiales en la localidad de Los Frentones, «visitamos la comisaría local, donde el ministro se comprometió a entregarnos motocicletas tornado 0 km para tareas de prevención, además de resolver la problemática del suministro del agua para quienes están privados de la libertad y quienes trabajan en la comisaria».

Además contó que visitaron «las instalaciones de la vieja comisaría, inmueble que será entregado al municipio en forma definitiva, ya que esta a nombre de la jefatura de la policía del Chaco», relató.

Por otra parte, la funcionaria refirió que, junto al ministro Matkovich «estuvimos viendo los posibles lugares para la instalación del centro de monitoreo, el cual funcionará con personal municipal y soporte policial».

«También le planteé al ministro –continuó Seifert- la necesidad de que la localidad, como cabecera de departamento, cuente con la regional policial, ya que es engorroso depender de Charata», manifestó y concluyó agregando que «por último recorrimos el predio que estamos gestionando para destinar a la construcción definitiva del edificio de la policía rural».

Recalco «el gobernador nos solicitó que trabajemos sobre las adicciones y en Seguridad vial, por lo cual vamos a intensificar operativos de capacitación destinados al personal de tránsito, y obviamente vamos a seguir mejorando en materia de seguridad».

Dijo también «la sociedad tiene que entender que tenemos que aplicar la ley, por lo que se realiza secuestros de motos, actas de infracción, y multas, todo dentro de la ley, como lo es decomisar caños de escape libre, y para mayor seguridad estimamos contar con más cámaras de seguridad».

Operativo: destruir caños de escape libre

Recordó la intendente «la destrucción de los caños de escape libre está contemplado dentro de una ordenanza municipal del año 2007, están prohibidos, para uso no competitivo, y las competiciones tienen su lugar específico para competición, así que intervenimos en ámbitos urbanos ya que son ruidos molesto y causan incluso males auditivos, reitero la sociedad tiene que entender que tenemos que intervenir, secuestrar motos por falta luces y carnet, y también estamos gestionando mediante el subsecretario de Seguridad de la provincia para comenzar a aplicar la metodología, sin casco no hay combustible, no es un capricho, ya la mayoría de las veces los cascos salvan vidas».