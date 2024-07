Murió Benji Gregory, el niño de Alf: tenía 46 años y la causa de su muerte estremece al mundo

Alf, la serie que lo hizo famoso, narra las aventuras de un extraterrestre que va a parar a la casa de una familia corriente de los Estados Unidos, los Tanner, compuesta por los padres, Willy y Kate, y dos niños, Lynn y Brian



Una serie con historia trágica

Tras su protagónico en Alf, Wright se destacó con su participación en la dos primeras temporadas de Friends y en la miniserie De la tierra a la luna. Buffalo Bill, Cheers, Misfits of Science, Dudley y Norm fueron otros de sus trabajos más recordados. All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man, The Shadow son algunos de los títulos que figuran en su extensa filmografía.