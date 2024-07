Robaron y faenaron a Carlitos, el caballo con el que un grupo de nenes hacía tratamientos de equinoterapia

El lamentable final de Carlitos

En el domicilio descubrieron las vísceras y el cuero del animal que habían sido enterrados. Los investigadores indicaron que una parte fue cocinada y otra guardada en un freezer. El hombre quedó detenido acusado de “abigeato agravado” y permanecerá en prisión preventiva mientras avance el proceso penal.

“La verdad es que no podemos parar de llorar. No podemos creer que haya gente que haga esto… y es que Carlitos no era solo un caballo, era parte de nuestra familia. Estaba adiestrado y desde hace 10 años estaba con nosotros ayudando con las terapias. Es dolorosísimo pasar por esto”, escribió Patricia García, referente de Kawell Anay en Facebook.