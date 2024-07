Rapto de una menor: habló la hermana y asegura que «nunca se apoderó del dinero como dicen»

Nadia Escobar, hermana de la menor que fue raptada por su vecino, dijo que «muchas de las cosas que los detenidos dijeron en su declaración no son ciertas«.

«Lo que le puedo decir es que es una vergüenza el argumento de las abogadas defensoras de los secuestradores. Dijeron cosas que no son», aseguró en diálogo con Diario Chaco y agregó: «Quisieron tratar a mi hermana de «chorra», ella en ningún momento hurtó la plata«.

Escobar consideró «una falta de respeto» todo lo que se está diciendo en torno a lo ocurrido con su hermana de 14 años. «Mi hermana no puede ir al colegio, no puede ir a hockey como lo hacía, tiene miedo«.

La hermana de la damnificada no entiende por qué piden la excarcelación. «¿Por qué dicen que lo van a soltar? Hoy fueron golpes, maltratos, mañana la tenemos que estar velando, ¿o cómo es?», puntualizó.

La joven, además, sostiene que la declaración que ellos hicieron «es falsa» y respecto de las dos versiones que dio su hermana en su defensa dijo: «¿Quién no haría lo mismo si está amenazada? Todo el tiempo él amenazaba con un arma para que no diga nada«.

Escobar afirmó que su hermana «tiene el arma grabada en la mente, no se lo saca nadie. Mi hermana se siente amenazada, no tendrían por qué salir. Hoy le tocó a mi hermana, mañana ¿quién puede ser? O puede ser ella misma de tanta amenaza que él le hizo».

«Dada la dramática situación por la que pasó, mi hermana está siendo asistida por un psicólogo y ahora también la están atendiendo con un psiquiatra«, afirmó a DCH .

Escobar le pidió al fiscal «que esto no quede en la nada«. «Mi hermana sufre un montón, todos los días la tengo que contener, ella duerme conmigo, todos los días la veo cómo se levanta asustada o se levanta y espía a ver si ellos están afuera o no, eso no es normal», precisó y añadió: «Quedó traumada«.

EL CASO

La denuncia del pasado 26 de junio detalla que la menor de 14 años salió del polideportivo a las 20 horas después de su práctica de hockey, se fue caminando hacia su casa cuando se cruzó con el vecino que se ofreció a llevarla. Ella subió al auto porque lo conocía, sin embargo, el hombre no la llevó a destino.

Según señala el escrito, el hombre la golpeó, la ahorcó y le sacó la campera negra deportiva que ella tenía y le tapó la cara, mientras le decía que se callara la boca y le apuntaba con un puñal. La ató pies y manos con precintos y la encerró en una habitación. Luego de eso le ofreció dinero para que no contara nada de lo que había ocurrido y la llevó a su casa.

Por el hecho, el titular de la Fiscalía Penal N°4, Gustavo Valero, ordenó la detención de la pareja identificada por la menor y les imputó el delito de «supuestas lesiones, amenazas con arma blanca de fuego y privación ilegítima de la libertad». Ambos prestaron declaración por el hecho y dieron su versión de lo ocurrido.

