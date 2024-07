Fue a la casa de su novio y dos mujeres la increparon a golpes

Una joven de 28 años, denunció en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña el brutal ataque que recibió por parte de dos mujeres que se encontraban en la vivienda de su novio cuando fue a verlo.

«Fui víctima de una tremenda golpiza el viernes al mediodía en la casa de mi novio por parte de dos mujeres. Me golpearon casi hasta matarme, tuve que esconderme en el baño para que no me siguieran golpeando», relató la víctima.

Todo se inició cuando una de las mujeres le preguntó a V. qué relación tenía con el dueño de la casa, y ella le respondió que eran novios. En ese momento, se presentó su pareja, pero no dijo nada. Al intentar retirarse del lugar, una de las mujeres comenzó a agredirla, seguida por la otra. Recibió golpes en el rostro y en la cabeza. La víctima logró escapar de esa situación, se escondió en el baño y, luego de unos minutos, pudo abandonar la vivienda.

La denuncia fue realizada en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, donde la joven identificó a sus agresoras con nombre, apellido y dirección.

Tras ser examinada por el médico policial, se determinó que presentaba traumatismo con edema en la región parietal derecha, equimosis y edema en el párpado superior e inferior derecho, producidos por o contra un elemento duro o contuso.

