Se cumplen 34 años de la desaparición de Damián Varela, el bebe que fue raptado en la puerta de su casa

El caso de Damián Varela, el bebé de seis meses que fue raptado desde la puerta de la vivienda de sus padres en el barrio 104 viviendas de Sáenz Peña, sigue siendo un misterio en la ciudad de Sáenz Peña hasta la fecha, 34 años después.

Julio Varela, padre del menor aún tiene a flor de piel la desaparición de su pequeño hijo, recuerdo que le vienen a la mente y al corazón al seguir de cerca el Caso Loan. «No quisiera estar en el lugar de esos padres», dice Julio al recordar la drástica situación que viven los padres del niño correntino desparecido hace 15 días y por la que tuvo que atravesar él y su esposa hace más de 30 años.

DOLOR Y ESPERANZA

«Más allá de que han pasado 34 años tengo aun la esperanza de poder encontrar a mi hijo, la memoria la mantengo y hoy por hoy con este caso a nivel nacional el caso de esta criatura porque veo que hay algunas cosas que sucedieron que son similares a la de mi hijo. Por ejemplo, la investigación se única bien desde la Justicia, lo que se desvía muchas veces es el seguimiento de la policía, se cree que todos colaboran, pero no es así», aseguró.

Varela recordó que el expediente por la desaparición de su hijo tiene 13 cuerpos y recordó que a su hijo se lo llevaron desde dentro de su casa el 1 de julio del año 1990 cuando se estaba jugando el mundial de Italia.

Además, indicó que algunos detalles del caso no los recuerda por el shock que le provocó, estuvo bajo tratamiento, pero así y todo nunca dejó de buscar a su hijo. La causa fue caratulada como «Supuesta Sustracción de Menor con autores desconocidos» y eso daba pie para una posible causa de «Trata de Personas» y trabajar a nivel federal.

A su vez, desconoce cuál fue el motivo por el cual raptaron a su bebe. «Después de 34 años y viendo el caso de Loan me sigo preguntando qué paso con mi hijo, un bebe sano, no disponía ni dispongo de dinero, no debía ni debo un peso a nadie, no maté ni estafé a nadie, no robé, no había motivos para decir que era una venganza», aseguró.

Al recordar el caso de su hijo, Varela lamenta que en esa ocasión no se utilizaron los perros rastreadores para buscarlo como en el Caso de Loan. «Me muerdo los labios pensando en eso», expresó, y otra cosa que le llamó la atención es que los casos más resonantes de desaparición de menores se dieron en los meses de junio y julio «porque es tanta coincidencia eso, me llama la atención, no sé si favorece el clima no sé».

Julio Varela recorrió la mitad del país siguiendo la pista de su hijo desaparecido: «Sé lo que es una investigación, sé lo que es el sufrimiento, a nosotros nos cambió la vida».

ACTUALIZACIÓN DE FOTO

Al ser consultado si con Damián se pudo hacer una actualización de su fotografía de como estaría hoy después de 34 años, Varela dijo que no se le puede hacer porque la única foto que tiene es una única fotografía con un gorrito. «No se puede hacer nada, porque no es una foto que se lo vea bien de frente, pero creo que lo único que va a determinar que hoy una persona sea Damián es a través de un ADN», manifestó.

«ES MI GRAN DESEO PODER ENCONTRARLO»

Julio Varela desea que antes de morir pueda encontrar a su hijo: «Es mi gran deseo poder encontrarlo, a Dios le pido todos los días, aunque sea viejito arrugado y ciego, poder acordarme de mi hijo siempre, yo no lo olvido. A mí me hace bien hablar del caso de mi hijo para no olvidarlo, no pretendo que él me diga papá, deseo que solo se siente al lado mío y contarle toda la verdad. Yo tengo todos los recortes de diarios, de las publicaciones que se han hecho».

«TRATO DE SER FUERTE»

Por último, Varela mencionó que cada vez que ve el caso de Loan se le cae una lágrima, «pero trato de ser fuerte, se me hace un nudo en la garganta, me agarra una impotencia por todo ese caso tan cercano, no tendría que existir esto, si necesitan dinero porque no van a trabajar y no meterse con una criatura».

Comentarios