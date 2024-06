La experiencia de Tupac y su guía en la incansable búsqueda de Loan

A más de dos semanas de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez en un almuerzo familiar el pasado 13 de junio en el paraje Algarrobal cerca de la localidad correntina 9 de Julio, NORTE entrevistó a José Mauricio Muro, adiestrador, guía de Tupac y referente de las brigadas caninas de bomberos voluntarios del Chaco, quien brindó detalles del trabajo en el operativo de búsqueda en el campo que incluyó un rastrillaje de al menos 10.000 hectáreas.

El sábado 15 de junio, Tupac y Toba, los dos perros de búsqueda que pertenecen al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quitilipi, llegaron a la zona para sumarse a la búsqueda de Loan. Por sus características, cada uno cumplió una función específica: buscar con vida o no al niño.

Tupac está certificado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la búsqueda de personas con vida, atrapadas, perdidas, escondidas en grandes áreas (como un monte) o en estructuras colapsadas (derrumbes o de desastres naturales). Toba está especializada en búsqueda de restos humanos. Y su guía se llama Matías Ledesma.

CUARENTA KILÓMETROS RECORRIDOS

El trabajo de búsqueda de Toba y Tupac empezó el sábado 15 de junio y culminó el lunes 17. En total, recorrieron entre 35 y 40 kilómetros.

«Nuestros perros tienen una autonomía de 72 horas. Una vez que cumplen esas 72 horas de trabajo se hace el recambio de binomios (guía y perro)», explicó Muro. Luego de este tiempo, los perros chaqueños fueron reemplazados por binomios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

«Fundamentalmente hay dos tipos de cansancio en los perros: el cansancio físico y el cognitivo, porque el perro cuando empieza a hacer su trabajo trabaja con la vista, con el olfato, hace funcionar todo su sistema de cognitivo. Y eso también le produce un desgaste importante», detalló. En este sentido, puntualizó la importancia de respetar ese tiempo de trabajo activo del animal. «La vida de una persona depende de la nariz de un perro muchas veces, entonces el perro no puede fallar», puntualizó.

Sobre la diferencia entre el aporte de un ser humano y un perro de búsqueda, el adiestrador reveló que «lo que facilita el perro no solamente es su nariz, sino que los perros hacen un trabajo mucho más rápido que el humano, porque en cuestión de cinco o diez minutos pueden barrer toda una hectárea».

DESCARTARON LA PRESENCIA DE LOAN

El referente de las brigadas caninas de la provincia valoró la importancia de lo que revelaron Tupac y Toba, así como el resto de los perros que participaron en la búsqueda del nene.

«Fuimos hasta el lugar donde estaba la zapatilla (de Loan) se utilizó primero un perro de rastro específico de la Policía Federal y después de eso se utilizaron nuestros perros para ver si podían seguir algún tipo de olor, pero no había nada», recordó.

«Durante las 72 horas de trabajo nuestros perros no marcaron nada, no tuvieron ningún indicio y no hubo ningún tipo de cambio de comportamiento tampoco de los perros, mientras buscaban, que lo han hecho de manera profesional», aseveró. Y en este punto, fue contundente al afirmar que «los perros no encontraron nada porque no había nada en el monte».

PERRO «ESCUELA»

Tupac cumplirá siete años en septiembre. El Consejo Nacional de Bomberos y el Sistema Nacional de Bomberos permiten trabajar a un perro de búsqueda hasta los nueve años y luego lo jubilan. Sin embargo, Muro explicó que al tratarse del primer perro certificado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la búsqueda de personas, Tupac seguirá colaborando y brindando su experiencia a futuros discípulos. «Él vive conmigo y después de los nueve años, en su proceso de jubilación, seguiremos trabajando con él porque lo llevamos cuando tenemos visitas a las escuelas, a los jardines. Y ahora, que vamos a empezar a adiestrar a otros perros ya para que lo suplanten al Tupac dentro de dos años, será un perro escuela», concluyó Muro, con la voz un poco quebrada.

Tupac y Toba, maestro y discípula

Tupac y Toba se conocen desde pequeños. El primero fue maestro para la perra labradora. Muro recuerda algunos casos en que trabajaron juntos.

«Uno de los primeros fue hace unos cinco años cuando se perdió una nena en Quitilipi que estaba adentro de una cámara séptica. Y después, tuvimos participación en búsqueda de personas, tanto para buscar personas con vida como para buscar restos humanos en varias localidades de la provincia. Y también trabajamos en Chilecito, La Rioja, en la época de pandemia, buscando un niño también que no lo podíamos encontrar», repasó. Y agregó: «Y hace poco, hace más o menos un mes, fuimos a buscar un señor en la zona rural de El Palmar que se había perdido con la enfermedad de Alzheimer. Y en esa oportunidad trabajamos en conjunto con la Policía».

«Y la perra Toba encontró un hombre que se había perdido. Y como ella busca restos humanos, encontró sin vida a esta persona en La Tigra. Y después su última víctima encontrada fue en el río Bermejo, un chico que se había perdido y que estaba debajo del agua, y que la perra había marcado el lugar donde estaba. Así que después la Policía buscó ahí y lo encontró», contó.

Vocación de servicio a la comunidad

José Muro es profesor de Historia en el Instituto de Nivel Superior «Juan José Gualberto Pisarello», de Quitilipi. Además es bombero voluntario de Quitilipi.

Como adiestrador canino, se formó con el especialista cordobés, Marcelo Francisco Martín. Actualmente, dentro del cuerpo de bomberos voluntarios de Quitilipi, es el encargado del área de adiestramiento pero aclaró que eso no quita su función y vocación de servicio en cada incendio o situación que requiera del sector.

