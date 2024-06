Denunció que una mujer la agredió reiteradas veces para que deje a su actual pareja: «Te va a usar como me hizo a mí»

Este viernes por la noche una joven de 20 años denunció que fue atacada por una mujer mientras se encontraba en una parada de colectivo sobre Ruta Nacional N° 16 acceso a Ruta Provincial 9. Según la denuncia ya fue víctima de un hecho con similares características hace 20 días, en ambos la mujer le pide que se aleje de su pareja.

El hecho que tuvo lugar este viernes fue a las 17 horas y se trataría de la misma mujer que ya la atacó hace 20 días atrás. La misma manifestó que se encontraba esperando el colectivo y allí se hizo presente la supuesta agresora.

«Estaba esperando el colectivo para regresar a mi pueblo y observo que se acerca un vehículo de color negro que estaciona un poco más delante de la garita y de allí baja una mujer la cual estaba exaltada, como enfurecida, me atacó, me tomó del cabello y me arrojó al piso, yo comencé a defenderme lanzando patadas y ahí me soltó, luego se retiró», declaró la denunciante.

En este sentido, manifestó que recibió ayuda de dos mujeres que llamaron a la Policía y desde allí fue trasladada al Hospital para ser examinada por el médico en turno. Fue así que luego de recibir el alta llamó a su pareja y se dirigió a radicar dicha denuncia.

Además de narrar este segundo episodio, la víctima contó los pormenores del hecho sucedido el día 9 de junio a las 16 horas. En el escrito consta que en aquel momento la denunciante circulaba en una motocicleta 110 cc. con dirección hacia Ruta Nacional N° 16 Km u allí fue donde le habría aproximado, en una motocicleta tipo 110 cc., la mujer en cuestión.

Se trataría de una mujer de contextura robusta, estatura 1,66 cm, tes trigueña, cabello negro y un lunar en el rostro como si fuera una mancha.

«Cuando se me acercó comenzó a gritarme a viva voz, «Aléjate de M.B porque a todas las mujeres le hace lo mismo, te va a usar como me hizo a mí, no te acerques más a M.. «, haciéndome señas como de advertencia con la mano y luego se retiró del lugar», fueron las palabras textuales de la mujer al realizar la denuncia.

Por otro lado, M.B, el hombre en cuestión, pareja actual de la denunciante, brindó declaración testimonial donde contó que recibió un llamado de la misma quien le manifestó: «Una mujer casi me mata». Hasta el momento se desconoce la identidad de la supuesta agresora.

De esta manera, la mujer que realizó la denuncia pidió una prohibición de acercamiento para la supuesta agresora y agregó que su hipótesis es que «esta chica me busca pelea porque habrá tenido algún tipo de relación con mi actual pareja, pero desconozco sinceramente».

