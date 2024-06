Ordenan prisión para un hombre que distribuía imágenes de abusos a menores

A través del auto procesamiento N° 1138, la doctora Graciela Elizabeth Ferreyra, titular del Juzgado de Instrucción N° 6 de Corrientes, ordenó el procesamiento y prisión preventiva de un hombre por tenencia, distribución y publicación de imágenes pornográficas de menores de edad.

El hombre, de 41 años, en 50 oportunidades y desde su domicilio habría accedido a internet para publicar en una red social, archivos de imágenes con contenido pornográfico infantil, correspondientes a menores de edad de ambos sexos -no identificados.

En las imágenes, se mostraba a los menores exhibiendo sus partes íntimas o en actos de contenido sexual, solas o con personas mayores de edad.

Asimismo, el imputado poseía en su domicilio soportes digitales –CD/DVD y discos rígidos- en alguno de los cuales se hallaron archivos de imágenes y videos de personas menores de edad exhibiendo sus partes íntimas o en actos de explícitos contenido sexual, solas o con personas mayores de edad.

La magistrada consideró que existen suficientes elementos de cargo para tener por acreditada la existencia del hecho y la participación del imputado como autor material (art. 45 del Código Penal) con el grado de probabilidad exigido. Por los delitos de publicación y distribución de imágenes pornográficas (art. 128 del C. P.) y tenencia de dichas imágenes (art. 128 1er. párrafo y 3er. párrafo del C. P.), en concurso real (art. 55 del C. Penal).

LA INVESTIGACIÓN

Las tareas investigativas fueron realizadas por parte de la Central de Investigación Preliminar y Enlace Nacional (CIPEN) del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, dependiente de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además la ONG National Center For Missing & Exploited Children –Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados- (www.missingkids.com) realizó una serie de reportes que motivaron la realización de tareas investigativas por parte de la Central de Investigación Preliminar y Enlace Nacional y para la evaluación del material incautado (computadora, disco y elementos claves), además, el Juzgado a cargo de la investigación contó con la colaboración del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Corrientes.

