Acusan al periodista Pedro Brieger de presuntos casos de acoso sexual a colegas

El periodista especializado en noticias internacionales, Pedro Brieger, fue acusado en redes sociales de al menos cinco presuntos casos de acoso sexual por parte de colegas mujeres ocurridos entre 1994 y 2019. Hasta el momento, no hay denuncias radicadas en sede judicial.

Los testimonios incluyen, hasta el momento, a una periodista de la agencia de noticias Télam, Agustina Kämpfer, otra colega que decidió permanecer en el anonimato, una columnista de género de su propio programa de radio y una secretaria de la Universidad de Belgrano (UB). Conforme pasaron las horas, se sumaron nuevos testimonios en la publicación generada en X (ex Twitter).

«Hay un periodista muy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad donde era docente no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada», había expresado Alfie en un posteo.

El grupo «Periodistas Argentinas» se hizo eco del tema y expresaron desde su cuenta: «Colegas: estamos para lo que necesiten. Abrazo y fuerza».

El periodista aseguró que consultó a Brieger sobre los casos, y este negó las acusaciones en su contra: «Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista», habría dicho, al tiempo que aseguró no haber tenido contacto con las mujeres mencionadas. Las redes sociales de Brieger permanecen inactivas desde las acusaciones.

Brieger advirtió además que iniciaría acciones legales si las acusaciones persisten, lo que fue respondido por algunos testimonios en redes: «Sería mejor que el periodista no inicie causa contra ninguna. Somos muchas», señaló la periodista Marcela Perelman en un posteo.

También la periodista y columnista política, Analía Argento, se sumó a las acusaciones en sus redes: «Una querida colega me cuenta sobre este ser nefasto. Me pone la piel de pollo. Ganas de llorar. Una cadena de mujeres llora en privado, víctimas que no se animan a hacerlo público pero sienten que la revelación las ayuda a respirar. No me lo crucé pero las escucho y abrazo».

Mientras que la periodista especializada en géneros, Mariana Carbajal, explicó en un extenso hilo el impacto que tiene el acoso en el ámbito laboral y explicó las posibles causas de la ausencia de denuncia: miedo a perder trabajos y una afectación de las carreras laborales de las víctimas, entre otros factores.

