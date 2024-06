El equipo del Polideportivo Municipal se consagró campeón invicto del Torneo Nacional de la Confederación Argentina de Handball

El equipo del Polideportivo Municipal de Sáenz Peña se consagró campeón invicto del Torneo Nacional Fase 1 de Clubes Menores (Sub 15) de la Confederación Argentina de Handball, que en la Zona Litoral tuvo la participación de 10 clubes de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa en las instalaciones del Polideportivo “Jaime Zapata” y Chaco For Ever.

En la final el elenco de la Termal, dirigido por el profesor Gabriel González derrotó a Gimnasia de Montecarlo por 35 a 29 para constituirse en la gran sorpresa de la competencia que se desarrolló durante tres jornadas en Resistencia y que fue clasificatorio para el Nacional “C” 2025 de la primera categoría de desarrollo competitivo de la disciplina nacional.

El Polideportivo de Sáenz Peña ganó la Zona “B” con triunfos sobre Salesianos de la capital chaqueña (40-23), Guatambú de Montecarlo, Misiones (36-13) y Germano de San Vicente, Misiones (25-23). En semifinales venció a AEMO de Oberá, Misiones (33-17), y en el duelo por el título derrotó a Gimnasia de Montecarlo (35-29).

Cabe remarcar que fue el único equipo chaqueño que clasificó a semifinales entre tres misioneros, lo que refleja el crecimiento que ha tenido esta actividad a partir del respaldo brindado desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes del municipio.

Además conquistó el campeonato de manera invicta y tuvo la valla menos vencida con su arquero Donato Santander. La organización estuvo a cargo de la Asociación Chaqueña de Handball con la colaboración del Instituto del Deporte Chaqueño y el club Chaco For Ever.

