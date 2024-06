Caso Loan Peña: dictaron prisión preventiva para los últimos tres detenidos

Se trata de Victoria Caillava, Carlos Pérez y Carlos Maciel detenidos desde el sábado 22 de junio. También están con prisión preventiva Bernardino Benítez, tío del niño; Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi. Es por tiempo indeterminado y lo decidió el juez de Garantías de Goya, doctor Darío Alejandro Ortíz a través de una resolución dictada hoy. El niño desapareció el jueves 13 de junio y el 14 se estableció el “Alerta Sofía”.

El Juez de Garantías de Goya, doctor Darío Alejandro Ortíz, dictó hoy en una audiencia realizada en las instalaciones de la Oficina Judicial de Goya la prisión preventiva a los tres últimos detenidos en el caso, la funcionaria municipal Victoria Caillava, Carlos Pérez, su marido y al jefe de la policía de 9 de Julio, Carlos Maciel, que desde el sábado permanecen detenidos.

Vale mencionar que el Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con el Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), activó el viernes pasado el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de Loan Danilo Peña.

El sistema de alerta de emergencia se activó un día después de la desaparición de Loan.

Este sistema está desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera. Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).

Trabajo en conjunto para la búsqueda del niño

Desde el primer día se puso a disposición todos los recursos del estado para encontrar al niño Loan Peña.

En este sentido, todas las fuerza del Estado provincial y federal han colaborado tanto en la investigación como en la búsqueda.

Trabajo articulado entre las fuerzas

La Policía de Corrientes actualmente aboca a más de 600 efectivos de sus diferentes divisiones en la búsqueda.

También colaboró el Ministerio de Seguridad de Nación; fuerzas federales; Defensa Civil; el Comando Único de Operaciones de Bomberos; brigadistas de Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones; Bomberos Voluntarios y El Ministerio de Salud provincial.

Se ha rastrillado con drones de visión nocturna, avionetas, y el helicóptero de la Provincia en las más de 30mil hectáreas alrededor de la zona del hecho.

La desaparición del niño

Loan Danilo Peña de 5 años de edad desapareció el jueves13 de junio tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela, ubicada en una zona rural de 9 de Julio.

La investigación en el nuevo Código Procesal Penal

La reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, y la transición de abandonar casi 50 años de un sistema mixto a la puesta en marcha del sistema acusatorio adversarial implica no solo la redefinición de las funciones de sus actores o la reingeniería del proceso penal, sino una oportunidad para lograr involucrar a la ciudadanía, como legítima beneficiaria de un servicio justicia ágil, dinámico y comprometido en cumplir la máxima constitucional de nuestro preámbulo de “afianzar la justicia”.

Uno de los objetivos sobre los que se proyecta es reasignar los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas. Los jueces en el anterior Código dirigían las investigaciones y también tomaban las decisiones. Con el sistema acusatorio cambia esta forma de llevar a cabo el proceso y recae en los fiscales la tarea de investigar.

Así los actores que intervienen: el juez, la defensa y la fiscalía.

Los Jueces de Garantías se encargan de la protección y la efectiva aplicación de los derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional para todas las personas, cada vez que son llamados a audiencia a requerimiento de las partes. Por lo que no hacen ninguna investigación, no toma declaración a la persona imputada, a las personas testigos y no ordena realizar pruebas, eso le corresponde a los Fiscales. Resuelven en forma imparcial preferentemente en audiencia.

El defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación realizando la investigación penal y recolectando evidencia para sustentarla en juicio.

Comentarios