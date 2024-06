Alquiló un departamento en pleno centro para robarle millones al vecino

Un ingenioso golpe se produjo en un céntrico edificio de la ciudad de Resistencia, donde una vez más se llevaron de un departamento un importante botín, en un nuevo caso de escruche, modalidad delictiva que se reitera con llamativa frecuencia desde hace algunos meses en la capital. NORTE pudo confirmar que una persona fue detenida por este hecho, la cual cuenta con antecedentes muy recientes.

Según pudo saberse, el robo se produjo en un departamento de avenida Wilde al 450 aproximadamente, frente a la plaza 12 de Octubre. Habría ocurrido el miércoles, y el propietario del inmueble se topó con la novedad alrededor de las 20 de ese día, cuando llegó y observó lo ocurrido, dando inmediato aviso a la policía.

Efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas y la Sección Rastros concurrieron al domicilio y se entrevistaron con su morador, un hombre de 40 años, que dio detalles del robo, señalando que le habían sustraído una gran suma de pesos, dólares y euros, sin que se observaran rastros de intrusión violenta en el lugar.

Fuentes de la investigación indicaron a NORTE que el botín habría sido de 1.700.000 pesos, 17.500 dólares y 1.900 euros (alrededor de 20.000.000 de pesos en total). No había cerraduras forzadas, lo cual llamaba poderosamente la atención. El robo se produjo con el propietario ausente, en un típico caso de escruche en que los ladrones cuentan con la «inteligencia» previa para saber cuando actuar y buscando un botín específico.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación Penal 3, a cargo de la doctora Rosana Soto, y se realizaron las pericias en el inmueble buscando rastros mientras que el Departamento de Cibercrimen realizó el relevamiento de cámaras de seguridad del edificio y las inmediaciones.

Un sospechoso detenido con antecedentes

Las imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recabados habrían sido clave para que los sabuesos de Investigaciones no tardaran en contar con un elemento sospechoso merodeando el edificio: un auto.

Según pudo reconstruir NORTE, se trata de un Vento color blanco que la policía ya tenía identificado de un hecho delictivo ocurrido en el mes de abril en el estacionamiento del Shopping Sarmiento, cuando dos personas denunciaron el robo de pertenencias y dinero del interior de sus vehículos aparentemente con la utilización de un inhibidor de señal. La investigación de ese hecho llevó a la detención de dos jóvenes y al secuestro del auto en que se movilizaban, un Vento color blanco con las mismas características del observado en inmediaciones del edificio del nuevo robo.

Pero no sería la única pista. Los investigadores también pudieron constatar movimientos de uno de estos jóvenes y su novia dentro del edificio, lo que los llevó a indagar un poco más en ese lugar hablando con la propia víctima y el conserje, determinando que esta persona habría alquilado el departamento contiguo al robado el miércoles, donde montó su «base de operaciones», vigiló los movimientos de la víctima y supo cuando actuar. No fue un golpe a las apuradas. Se tomó su tiempo, varios meses.

Para todo esto, claramente, contaba con información previa de que en ese departamento podría haber una importante suma de dinero.

¿Pero cómo entró?

Sabiendo que el morador ni nadie se encontraba en el departamento, el intrépido delincuente cruzó por el balcón. Si. Esa es otra de las pruebas que recopiló la policía a partir de las imágenes de seguridad de una cámara que lo registró en plena acrobacia. Una vez que cruzó de balcón a balcón, «trabajó» con relativa calma ya que conocía los tiempos con los que contaba. Una vez que se hizo con el botín, volvió a cruzar el balcón hacia el departamento alquilado, y donde se hacía pasar como un vecino más.

Con todos estos elementos en su poder, la policía desplegó por la zona tareas de vigilancia, observando al sospechoso caminando este jueves por la mañana en cercanías del edificio, por lo que procedieron a su detención. Efectivamente era «Albert», el alias con el que ya lo conocían a L.A.G, de 31 años, que había sido recientemente aprehendido junto a otro cómplice por el caso de los robos con inhibidores.

El auto de «Albert» se encontró también en inmediaciones del lugar estacionado, y fue secuestrado nuevamente.

Además los investigadores secuestraron las llaves del departamento que alquilaba, un par de zapatillas, guantes, cuatro teléfonos celulares y tres dispositivos Posnet. No obstante no se indicó nada respecto al botín millonario.

Desde la fuerza policial se indicó a NORTE que la modalidad utilizada por el ladrón es muy sofisticada, paciente y con recursos necesarios para poder alquilar un departamento céntrico y tomarse varios meses para actuar. Sobre su novia se señaló que se encontraría de viaje en México.

Comentarios