A los 92 años falleció Sara Facio, ícono de la fotografía argentina

Fotógrafa, curadora, periodista, editora y gestora cultural, Sara Facio es una de las figuras más importantes de la cultura argentina. La autora de emblemáticos retratos a escritores, músicos, deportistas y personalidades del país y de Latinoamérica falleció ayer a sus 92 años.

Facio, quien además dirigía la Fundación María Elena Walsh, institución que cuidaba el legado de la poeta y cantautora quien además fue su pareja durante décadas, murió por enfermedades asociadas al paso del tiempo.

Nacida en Buenos Aires en 1932, la intelectual y artista se destacó en múltiples campos, principalmente en la fotografía, y fue una de las primeras mujeres en ejercer esa actividad, reservada en ese entonces a los varones.

Sara Facio es responsable de múltiples hitos en la historia del arte argentino: creó La Azotea, la primera editorial especializada del país; dirigió la Fotogalería del Teatro San Martín de Buenos Aires, primer espacio dedicado a esta disciplina; conformó el patrimonio nacional al donar la mayor colección de fotos al Museo Nacional de Bellas Artes en 1998, al que más tarde también legó su biblioteca; y fue miembro fundadora del Consejo Argentino de Fotografía.

En su larga trayectoria, se destaca un objetivo: legitimar a la fotografía como ámbito propio dentro del mundo del arte, difundirla y abrir diálogos con la producción internacional.

Julio Cortázar con un cigarrillo entre los labios, Jorge Luis Borges en su biblioteca, una tímida Alejandra Pizarnik entre pinturas, un joven Gabriel García Márquez, Diego Armando Maradona, Ernesto Sábato, Mercedes Sosa, Eva Perón y su amada María Elena Walsh a lo largo de los años, son algunos de los personajes que pasaron por su lente y quedaron inmortalizados.

También se destacó como fotoperiodista al ilustrar momentos importantes de la historia argentina como el regreso de Juan Domingo Perón luego de su exilio, conocida como «La masacre de Ezeiza», y posteriormente su funeral.

Participó en más de 500 exposiciones en todo el mundo y sus obras integran las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, además de prestigiosos acervos particulares.

«Lo que yo hago en fotografía es para lograr que el día que me muera no digan que se murió una vaca sino que se murió una persona que vio eso. Y lo que yo vi está en mis fotos. Como si dijera: ‘Esta es mi ciudad, mi gente, la que admiro, la que me gusta’. Ese es mi canon», había dicho la propia Facio en 2022.

