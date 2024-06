Chaco envió un equipo para colaborar con la búsqueda de Loan

Sobre este punto, el asesor legal dijo que «no podemos hacer pagar a los contribuyentes de algo que no le corresponde, estamos hablando de una empresa privada que tiene muchos años prestando el servicio en la ciudad, no le corresponde a la municipalidad, la municipalidad solo tiene la obligación de facilitar la prestación de ese servicio de transporte». Por otro lado, dijo Boland que «el empresario ha manifestado en la audiencia el día viernes que fue un paro efectivizado por él y no así por los trabajadores. La municipalidad dice otra vez presente, dice otra vez presente en una nueva audiencia para el día martes 17, en el apoyo al señor juez que intenta encontrar una salida para que en nuestra comunidad pueda tener el servicio de transporte». Con el fracaso de esta nueva audiencia, hasta la semana que viene no volverán a funcionar los colectivos en Sáenz Peña hasta después de la audiencia de la semana que viene: «Vamos a agotar todas las instancias para que de esa manera podamos decir que la Municipalidad no es culpable de esta situación que se ha creado con el transporte urbano».

ACTUALIDAD