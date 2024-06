Archivaron la investigación de la causa por supuestos maltratos en una guardería

La fiscal Liliana Lupi, quien llevaba adelante la investigación por el supuesto maltrato en una guardería de Sáenz Peña, archivó la causa.

«No hay elementos de prueba para poder procesar a la directora de la guardería Arcoíris, Mirta Ruiz, y automáticamente se archivó la causa, tal lo establece el artículo 343 del Código Penal, porque no hay elementos suficientes para citarla a una declaración en carácter imputada», dijo el abogado César Collado, que estuvo asesorando a la responsable de la guardería.

Consideró la fiscal que se encontró ante «la imposibilidad de muñirse de otros elementos de prueba que justifiquen la continuidad de la investigación penal». Ante esto, y teniendo en cuenta los elementos arrimados a la investigación y que los dichos de la denunciante y de los menores no pueden ser corroborados con un informe médico o historia clínica, resulta que existe una «insuficiencia probatoria que impide llamar a prestar declaración de imputada a persona alguna».

Explicó Collado que «no se corrió a su debido tiempo el traslado de la prueba, no se dio a conocer cómo se la obtuvo, quién la obtuvo, en qué momento, no tiene fecha, no especifica a ciencia cierta en qué lugar es». Asimismo, los seis testigos que declararon dijeron que «jamás vieron nada».

Cabe recordar que la denuncia contra la directora de la guardería en la División Violencia Familiar y de Género decía que supuestamente los niños sufrieron maltrato, pero la misma madre cuando realizó la denuncia el 8 de marzo, dijo que no deseaba que los menores fueran revisados por el médico policial. En este punto, dijo Collado, «si no hay constatadas lesiones, no hay delito; si no hay delito, no hay víctima; si no hay víctima, no hay penalmente ofendido por el delito y, por lo tanto, la constitución de querellantes particulares es inocua, no hay, no es persona sujeta activamente por el derecho o sea legitimada activamente por el derecho para ser o para constituirse en querellante particular», explicó el abogado.

Por otro lado, se supo que la directora de la guardería Arcoíris no descarta iniciar acciones civiles contra la denunciante y la apoderada de la querella.

EL CASO

El hecho sucedió el pasado 8 de marzo en la guardería Arcoíris de Sáenz Peña, y al día siguiente la madre realizó la denuncia en la División de Violencia Familiar, y el 15 de marzo es convocada por Fiscalía 1.

Tras viralizarse el video donde se ve a los niños en la guardería siendo encerrados por una docente, Laura María Bocek hizo la denuncia también en fiscalía y designó a la dra. Adriana Molina como abogada querellante.

Comentarios