Puerto Madero: un influencer trepó un edificio de 30 pisos y fue atrapado poco antes de llegar a la cima

Marcin Banot, un influencer polaco, se trepó este martes a un edificio de 30 pisos de altura en Retiro, sin arnés ni medidas de seguridad más allá de un par de guantes. En el lugar se montó un gran operativo de seguridad y su peligrosa escalada fue transmitida en vivo por los canales de televisión. Poco antes de llegar a la cima, fue detenido. Y luego trasladado por la Policía de la Ciudad en un patrullero.

La Policía de la Ciudad y los bomberos llegaron hasta la torre, ubicada en Ingeniero Della Paolera al 200, donde funciona la firma Globant. Solicitaron la asistencia de un traductor para poder negociar con el «hombre araña», un influencer que suele mostrar en las redes sociales detalles de sus viajes y sus escaladas. Primero se ubicaron en la terraza, pero luego bajaron para interrumpir su ascenso. «Lo agarraron en el aire», contó un testigo.

Un grupo de cuatro bomberos con trajes naranjas lograron bajar algunos pisos desde la terraza para atrapar y asegurar con arneses al escalador antes de que llegar a lo más alto. Primero lo inmovilizaron y luego rompieron la decoración metálica que recubre la construcción para ingresarlo.

«Cuando lo alcanzamos tuvimos dificultades de con el idioma. Algunas tratamos de habler con él en inglés. No opuso resistencia. Cuando lo ingresamos a nivel eneseguida lo asistió el SAME y cosntató que no tenía heridas», dijo uno de los rescatistas, y agregó: «Tuvimos que romper un enchapado decorativo del edifcio con herramientas especiales, luego la protección de la ventana y recién ahí pudimos ingresar».

Los videos que se viralizaron muestran que el hombre llevaba la camiseta de la Selección Argentina con el 10 de Lionel Messi y pantalón largo de color celeste. Además, en su canal de Youtube se ve la previa del viaje y su llegada a Buenos Aires. Y hasta destaca cuando empaca la camiseta con el número 10, de Lionel Messi, que usó para la escalada.

La situación fue alertada a las autoridades cerca de las 13.50 y llegaron al lugar agentes de la Comisaría Vecinal 1 A, de Bomberos de la Ciudad y del SAME. En un primer momento, cuando llegaron estaba al nivel del piso ocho, pero siguió subiendo y pasadas las 14.30 ya había superado el veinte.

Las autoridades advirtieron que el edificio no permitía el ingreso por ningún lugar ya que se trata de una estructura metálica sin aberturas. Pusieron un colchón de salvamento, por protección por si llegaba a caerse. «Gracias al trabajo del GER Caballito y BEFER fue rescatado y asegurado», informaron fuentes de seguridad porteña.

Un testigo contó con el hombre habría intentado hacer la misma maniobra días atrás. «Se nota que es una persona preparada, no es una persona cualquiera. Lo único que tiene son guantes, unos zapatos y una cámara, claro: está filmando todo. Parece que el viernes a la mañana intentó hacerlo y lo bajaron», contó Juan, que es vecino de la zona. «Estamos todos enganchados porque va muy rápido, es impresionante. Claramente está entrenado para esto», agregó. Y siguió: «Cada vez que pasa el bloque, que son como chapones y hay algunos que están un poco más flojos que otro, pasó alguno que se movió todo y es impresionante».

Emilio, que trabaja en el edificio, le dijo a Clarín que justo este martes le tocó estar presencial, ya que habitualmente hace home office. «Empecé a escuchar conversaciones. Mi familia me mandó mensajes para decirme que había un youtuber trepando las paredes. Yo no lo concía para nada. Hoy estaba en el piso 31, pero desde ahí no se veía nada».

Banot fue detenido por la Policía, le secuestraron la GoPro y fue imputado por «violación de domicilio», según dijeron fuentes judiciales a Clarín. La causa en su contra quedó a cargo del fiscal Carlos Caputo de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad.

Antes de ser trasladado se dispuso una revisión por parte de un médico legista y se lo notificó del artículo 36 de la convención de Viena, a través del cual tiene garantizado sus derechos individuales y asistencia consular. Por eso se labró una comunicación a la Embajada de Polonia en Buenos Aires, como también se enviaron oficios a Migraciones y a Interpol. Clarín

