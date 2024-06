Sáenz Peña: Se llevaron a «Gala» y su familia es víctima de estafas en intento de obtener información

Una familia del barrio San Cayetano se encuentra desesperada por la falta de «Gala», a quien se llevaron hace 2 semanas de una casa ubicada a cuatro cuadras de la comisaría 5ta.

Gala es una cachorra pitbull de 10 meses, está castrada y tiene puntos de sutura aún los cuales se pueden infectar, padece una enfermedad de la piel, tiene una hernia de nacimiento por lo que necesita ser operada.

En medio de la vunerabilidad, estafas

Soledad ha publicado la búsqueda de Gala en redes sociales. Los oportunistas y estafadores no han faltado ante la desesperación de la mujer y su familia quienes ofrecen recompensa para poder recuperarla. Ha recibido varios mensajes en los que le han pedido dinero a cambio de darle datos sobre donde se encontraría su mascota. «Estamos todos mal, muy tristes, es doloroso. Van dos veces que me llaman y me piden plata. Con la desesperación que la estamos buscando porque está enferma, crean cuentas de facebook falsas y quieren sacarnos dinero. Cuando a Gala se la llevaron, estaba sangrando. Me urge encontrarla porque van 15 días que no sé nada de ella y necesita sus curaciones. En medio de la desesperación, transferí 4 mil pesos a una persona que me dijo tener fotos de mi perra, de que la tenía, entre otras cosas que le creí. En una llamada que me hizo, me dijo que iba a traerme a Gala, pero me amenazó y me di cuenta. Me pidió plata. Yo solo tenía para transferir esos 4 mil pesos que me habían prestado para darles porque solo tenía efectivo. Empezó a decirme que le pida a amigas prestado para darsela a esta persona. Comenzó a alterarse, entonces me di cuenta que era todo mentira. Me amenzaba que le deposite o no me devolvía a mi perra. Nos dijimos muchas cosas, cortó comunicación y no supe más nada. Cambió foto de perfil en facebook, nombre, todo» comentó a SP Noticias con profundo dolor.

«Salgo todos los días por los barrios a buscarla. No quiero ni volver a mi casa porque no sé como la tienen. Seguramente la vieron pero no me la quieren devolver» expresó Soledad.

Si ha visto a Gala o tienen alguna información de su paradero, favor de comunicarse al 3644381742 o al 3644272003.

Se gratificará su devolución.

