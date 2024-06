CAME y gobiernos de Cuyo pusieron en funcionamiento bloque regional

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, la Federación Económica de San Juan (FESJ) y la Federación Económica de Mendoza (FEM), junto al vicegobernador de San Luis, Ricardo Endeiza, se reunieron en la capital puntana para dar inicio formal al bloque regional Cuyo. “Así como desde CAME fuimos impulsores del bloque Patagonia y participamos del bloque del Norte Grande, hoy comenzamos con el trabajo entre el sector privado y el público cuyano para favorecer a la actividad productiva”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González. “Los tres estados provinciales, cada uno de los poderes legislativos, los diputados y senadores nacionales regionales e incluso los gobiernos municipales son fundamentales para llevar adelante toda la organización que quedó consolidada con la reforma de la Constitución de 1994, pero que en la práctica nunca se llevó a cabo”, continuó González. Del encuentro formaron parte el ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte de San Luis, Federico Trombotto; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández; el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas; los titulares de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, de la FESJ y de la FEM, Emmanuel López, Dino Minozzi y Santiago Laugero, respectivamente. “Hay que favorecer a la actividad productiva del sector privado. Estamos en una provincia que trata de reconstruirse con ventajas comparativas en relación con nuestros vecinos. Además, requerimos de la generación de nuevos mercados. Los privados tienen que ser los mayores creadores de empleo formal. Hay un excelente vínculo entre los gobernadores Poggi, Cornejo y Orrego. Este camino vale la pena. Tendremos todos los diálogos que la coyuntura nos demande”, explicó Endeiza. En ese sentido, el ministro sanjuanino Fernández resaltó que “vamos a trabajar en la puesta en marcha de la integración regional. El desarrollo virtuoso que tanto precisamos tiene que ver con la agroindustria, con la industria manufacturera, con el comercio y con los servicios. Y todo eso es con las pymes. Unidas las tres provincias vamos a traccionar mejor cuando haya que discutir políticas y leyes a nivel nacional”. “Ustedes son sobrevivientes de una Argentina caótica”, remarcó el ministro mendocino Vargas y agregó: “Hay todo por hacer. El esfuerzo es de todos nosotros, desregulando la economía, haciéndola más simple, resolviendo los temas laborales, con la reforma del régimen impositivo y estabilizando el frente cambiario. Nuestra región requiere y espera poder cambiar la matriz económica en el corto plazo”. Por su parte, el ministro puntano Trombotto destacó que “después de muchas décadas tres ministros de Producción nos sentamos a pensar el desarrollo de una región que fue puntapié inicial para el nacimiento de la patria. CAME tiene el mérito de sentarnos a pensar por y para la región. Todo el arco político, el económico y el dirigencial debe responder de manera clara y contundente a los desafíos que reclama la sociedad en su conjunto. Es muchísimo lo que hay para adelante”. Por último, el secretario general de CAME, Ricardo Diab, señaló que “deseamos que los tres gobernadores puedan desarrollar el bloque Cuyo y para eso van a necesitar del sector productivo en su conjunto. Desde nuestra entidad los acompañaremos en todos los ámbitos con las demandas para potenciar a la región”. Entre los temas que se tratarán en las próximas reuniones se destacan: mejoras en la logística y en la infraestructura; las conectividades aérea, terrestre y digital; reducción de las cargas tributarias a nivel regional; avanzar en la producción de energía eólica; adecuar los marcos de explotación minera para que sean más favorables; mejorar la utilización de los recursos hídricos escasos; potenciar a la economía del conocimiento; entre otros. Participaron también de la actividad el Comité de Presidencia de CAME, funcionarios de comercio e industria de las tres provincias y dirigentes de las cámaras de comercio de las localidades puntanas de La Toma, Potrero de los Funes y El Trapiche.