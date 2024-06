Se cumple un año del asesinato de Cecilia Strzyzowski

Se cumple hoy un año del día que en que Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez. Minutos después de las 9 de la mañana ingresó a la casa de los Sena y nunca más volvió a saberse de ella. Tenía 28 años y la habían engañado diciéndole que estaba todo organizado para que empezara una nueva vida en el sur del país.

El 3 de agosto de 1994, en medio de una noche fría y lluviosa, nació Cecilia Marlene Strzyzowski, la primera hija de Gloria Romero y Miguel Strzyzowski. Veintiocho años después, el nombre de la niña de apellido difícil se hizo conocido en todo el país por un trágico hecho: un femicidio que generó gran conmoción y expuso el papel de ciertos movimientos sociales que, funcionando como Estados paralelos, transforman a personas vulnerables en seguidores leales, hasta las últimas consecuencias.

«Monkey», como cariñosamente la llamaba su madre debido a sus largas y peludas piernas cuando era bebé, tuvo una infancia difícil. Su madre, Gloria Romero, denunció situaciones de violencia de género y abuso por parte de su padre. A pesar de estos obstáculos, Cecilia, junto a su madre y su hermana Ángela, se convirtió en una joven resiliente, soñadora y vulnerable.

Debido a su timidez para conocer e interactuar con chicos, comenzó a utilizar Tinder. En 2021, hizo «match» con César Sena, un joven de 17 años que se presentaba con un perfil falso como Alejandro, un arquitecto de 27. «Tengo cara de ojete pero soy re piola», decía en su presentación.

El falso arquitecto, en realidad un estudiante de 17 años en su último año de secundaria, fue perdonado por Cecilia tras varios meses de llamadas y mensajes en WhatsApp. Eventualmente, comenzaron una relación. El intenso amor llevó al hijo de los reconocidos dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña a proponerle matrimonio, lo cual se concretó el 16 de septiembre de 2022 a espaldas de los padres del joven. Al enterarse, Acuña jugó un papel crucial para que cuatro días después se divorciaran. Legalmente, están divorciados, pero la firma de Cecilia fue falsificada, según determinó Fernando Alberto Pereyra, jefe de gabinete científico del Poder Judicial de Chaco.



LA MENTIRA LETAL

Las mentiras de César, según diversos testimonios, fueron una constante en la relación. Sin embargo, un mes antes del femicidio, quedaron en un segundo plano. El 3 de mayo de 2023, menos de un mes antes de su muerte, Cecilia, avergonzada, le contó a un amigo sobre un episodio de violencia de género que sufrió a manos de su novio.

«Estábamos discutiendo por una pavada y me dijo «cierra el orto» y yo me quise bajar de la camioneta y me metió de nuevo a la fuerza. Pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo», relató Cecilia la siesta de aquel 3 de mayo y siguió: «Me hizo una guillotina y como tiene mucha fuerza me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto».

La claridad del relato de Cecilia también expuso otra situación que le tocó sufrir: «No me di cuenta de que dependo tanto de él hasta hoy. Si él se va, me quedo sin nada, todo, incluso mi trabajo depende de él. No solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos». El contundente mensaje expone un claro escenario de violencia de género.

La mentira letal, la que César le comunicó a Cecilia días antes de su muerte, tenía que ver con una prometedora oferta de trabajo en el sur y un viaje en avión desde Corrientes a Buenos Aires, y luego de la capital a Ushuaia. Esta gran mentira la joven la creyó incluso hasta minutos antes de ser asesinada. Así lo demuestran sus búsquedas en Google, incluida la última, realizada el viernes 2 de junio a las 10:07:16 horas: «Las 15 mejores chocolaterías de Buenos Aires».

Cecilia creyó en esa mentira durante varios días, la misma mentira que César le contó tanto a la abuela de su novia, Mercedes Valois Flores, como a Gloria Romero. Ilusionada, preparó una valija y una mochila y salió del barrio 500 Viviendas de Barranqueras el jueves 1 de junio a las 23 horas junto a César Sena en la camioneta de este.

¿CUÁL ERA EL PLAN?

Una mujer que César conoció años antes y con la que retomó contacto mediante Tinder declaró ante la Justicia que el jueves 1 de junio a las 18 horas recibió una invitación de César Sena para ir a una fiesta en Paso de la Patria a las 23 horas, solo él y ella. Sin embargo, decidió no aceptar. Luego, pasada la medianoche y estando junto a Cecilia, el sospechoso de asesinar a su novia volvió a escribirle, esta vez pidiéndole dormir en su casa ya que había peleado con Cecilia.

¿Qué planeaba César con esos mensajes? ¿A caso su plan era asesinar a Cecilia esa misma noche? Lo que ocurrió se sabe gracias a las cámaras de seguridad: durante las 2 de la madrugada y las 3.38, la pareja permaneció frente a la casa de los Sena sin salir de la camioneta, aunque antes de retirarse con su camioneta, César se bajó y se acercó al portón de la casa de sus padres. Finalmente se fueron al Hotel Ruta 99 donde pasaron la noche.

VIERNES 2 DE JUNIO DE 2023

El viernes 2 de junio de 2023 a las 09:14 horas ingresaron Cesar y Cecilia al domicilio de Santa María de Oro Nº1460. Tres minutos antes se había retirado de la casa Marcela Acuña y horas antes hizo lo propio Emerenciano Sena. Esa fue la última aparición de Cecilia, nunca se la vio salir con vida de ese lugar.

Ese mismo día, Cecilia debía hacer el viaje que anhelaba junto a su marido, pero eso no ocurrió; ni siquiera había pasajes aéreos comprados. Convenientemente, desde su celular, quien se hacía pasar por ella les avisó tanto a Gloria como a Mercedes que no podría hacer llamadas ni videollamadas porque se le había caído y roto el teléfono. La señal del celular de Cecilia, después de esas fechas, fue captada por antenas en las zonas donde César Sena circulaba. Todo un dato.



«Cuando ella se fue, se llevó el celular y el documento», acusó Marcela Acuña a Cecilia en una entrevista realizada por Diario Chaco el jueves 8 de junio de 2023 en la Comisaría Tercera. Decían eso, pero la última antena que registró la señal del equipo el día que fue apagado, el 5 de junio a las 21:33 horas, fue en la zona de la casa de los Sena.

MOVIMIENTOS POSTERIORES

Con Cecilia sin vida, comenzó el operativo para limpiar la escena del crimen y deshacerse de su cuerpo, según se desprende de la reconstrucción realizada por la fiscalía e incluso del relato de uno de los imputados por encubrimiento agravado, Gustavo Obregón. Este leal colaborador de los Sena fue quien, junto a César, llevó «un bulto» a Campo Rossi, donde se encuentra lo que se conoce como «la chanchería», para finalmente quemarlo en las llamas que Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, los caseros, habrían mantenido encendidas durante largas horas.

En el lugar donde se llevaron a cabo esas macabras maniobras, se encontraron restos óseos humanos, así como también en el Río Tragadero, donde se descartaron las cenizas. Si bien se confirmó que varios de los restos son humanos, no se pudo extraer ADN debido al estado de incineración en el que se encontraban.

De donde sí se confirmó que había sangre de Cecilia fue en el suelo de la habitación, en un colchón y en la parrilla de una cama, estos dos objetos casualmente fueron donados por los dirigentes sociales a integrantes del movimiento.

LAS TRES VERSIONES DE LOS HECHOS

Equipo Fiscal Especial

Según la teoría presentada por el equipo fiscal, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, los padres de César Sena, crearon un ambiente seguro para que su hijo llevara a cabo el crimen. El 2 de junio de 2023, se ausentaron de su hogar en Resistencia, lo que facilitó que César perpetrara el homicidio de Cecilia en la residencia familiar.

El plan macabro continuó con la llegada de José Gustavo Obregón, mano derecha de Emerenciano, quien junto a César cargó el cuerpo de Cecilia en la camioneta Toyota Hilux blanca de César y lo trasladó al campo «Rossi» en Puerto Tirol, donde fue incinerado. Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, quienes vigilaban el campo, avivaron el fuego para destruir cualquier evidencia incriminatoria.

Además, se reveló que Fabiana González, persona de confianza de Marcela Acuña, se presentó en la residencia familiar en varias ocasiones para limpiar áreas específicas de la casa y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón que contenían restos de sangre de Cecilia, con el objetivo de hacer desaparecer cualquier elemento inculpante.

Querella

La querella en el caso de Cecilia Strzyzowski continúa sosteniendo una teoría que apunta directamente a César Mario Alejandro Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña, como responsables del homicidio de la joven.

Según esa teoría, a fines de mayo de 2023, los Sena habrían ideado un plan para dar muerte a Cecilia, aprovechándose de su relación de dependencia económica. Bajo la falsa promesa de un viaje a Ushuaia con vivienda y trabajo asegurados, César convenció a Cecilia de acompañarlo a la residencia familiar en calle Santa María de Oro Nº 1460 de Resistencia.

El 2 de junio de 2023, César ingresó con Cecilia al domicilio de sus padres, donde entre las 12:13 y las 13:01 horas, los Sena procedieron a darle muerte. Posteriormente, José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González se presentaron en la casa para colaborar en la limpieza de la escena del crimen y hacer desaparecer pruebas.

Más tarde, a las 19:27 horas, César y Obregón cargaron el cuerpo de Cecilia en la camioneta Hilux blanca de César y lo llevaron al campo «Rossi» en Puerto Tirol, donde con la ayuda de Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, procedieron a incinerarlo para eliminar cualquier evidencia incriminatoria.

Defensa

Los principales sospechosos niegan las acusaciones en su contra y sus abogados se centrarán principalmente en las audiencias de oposición al requerimiento de elevación a juicio, donde comenzarán a esbozar su estrategia defensiva y presentarán su versión parcial de los hechos. Estas audiencias, ante un juez de garantías, serán cruciales para conocer más a fondo la posición de los acusados y cómo planean enfrentar las acusaciones en su contra.

Recientemente, tanto César Sena como Marcela Acuña se declararon inocentes en cartas escritas. En su mensaje, el hijo del matrimonio piquetero no demostró interés alguno por conocer el destino de la mujer a la que afirmaba amar, a pesar de haberse desvinculado de lo ocurrido.

Marcela Acuña, en repetidas ocasiones, hace referencia a una «persecución política», proclama su inocencia y utiliza términos como «crotos», los cuales son habituales en su vocabulario y el de su esposo. Su intención parece ser desviar la atención hacia un sistema judicial al que acusan de actuar bajo influencias políticas.

César Sena argumenta que no existen pruebas concluyentes en su contra, sino más bien indicios. Uno de estos indicios ¿estará relacionado con las declaraciones de su madre en cartas escritas mientras estaba detenida? En ellas expresó: «¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan a nosotros?» y en otra menciona: «Siempre se supo que fue pasional y que mi hijo fue el responsable, no nosotros. ¿Será que el ser padres nos señala como criminales?»

