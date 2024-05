SÁENZ PEÑA: ZDERO LANZÓ EL PROGRAMA PROVINCIAL “CHACO JUEGA”

El gobernador Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora, Silvana Schneider y el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), Fabio Vázquez, realizó, esta tarde, el lanzamiento de lo que será la primera edición del programa “Chaco Juega”, una iniciativa provincial integral de impulso al deporte comunitario e integración social de más de 60.000 jóvenes chaqueños. “Pretendemos que sea el punto de encuentro de las actividades deportivas de nuestra provincia, que sea un sello propio del Chaco”, expresó el mandatario.

En ese contexto, desde la concepción del deporte social como una herramienta poderosa para la promoción de hábitos saludables, fortalecimiento de la comunidad, y el desarrollo habilidades personales y sociales en los jóvenes, Zdero ratificó que para la gestión, “la cultura, el deporte son también ejes fundamentales para contener, para recuperar valores, para abrazar también la posibilidad de desarrollar todas y cada una de las disciplinas, y por eso hemos confiado en quienes hoy conducen el Instituto del Deporte Chaqueño”.

En esa línea, el Jefe del Ejecutivo chaqueño remarcó que “el desafío es que en las 70 localidades de nuestra provincia, cada uno de los que asumen esta responsabilidad de ser la cara visible de ‘Chaco Juega’, puedan representar y ser el brazo del deporte, de la oportunidad, y del encuentro para contener a los jóvenes, a la familia”. “Nuestra misión es sortear cada una de las distancias, llegar hasta la Copa Chaco, poder llevar esto a cada rincón de la provincia, y tener un protagonismo propio” finalizó.

Por su parte, el titular del IDCh, Fabio Vázquez celebró el lanzamiento de este programa que “es una herramienta fundamental para poder trabajar con jóvenes que tienen un potencial bárbaro para nuestro Chaco”, y remarcó que la idea de este proyecto es “que entendamos que los jóvenes están ávidos de querer participar, ser protagonistas y a través del Gobierno les daremos esta herramienta, promoviendo la inclusión y los valores a través del deporte”.

De este modo, explicó cómo se desarrollará “Chaco Juega” y, también, que se ejecutará un trabajo articulado con las áreas de educación, salud, de seguridad para poner en marcha este programa. Por último, agradeció las gestiones del Gobernador Zdero “que desde el primer día nos acompaña y es algo que tenemos que valorar y nos llena de satisfacción”.

Integración e inclusión social a partir del deporte

Dirigido y organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Instituto del Deporte Chaqueño, el objetivo de “Chaco Juega” es promover la integración social en los jóvenes, utilizando la competencia deportiva como agente de participación e inclusión comunitaria en todas las localidades de la provincia.

La modalidad del programa es participativa, gratuita, inclusiva y formativa. Trazando un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, potenciando la participación de la población objetiva en la práctica del deporte, promoviendo una alimentación saludable, utilizando la competencia deportiva como herramienta de inculcar valores y hábitos, destacando la importancia de la igualdad de oportunidades.

De este modo, jóvenes chaqueños de 11 a 17 años podrán participar de Modalidades por Categorías por Edad (Sub 14: 11 -14 años; Sub 15: 13 -15 años; Sub 16: 15 -16 años y Sub 17: 16 -17 años). Las instancias de competencia tendrán una etapa local, de junio a agosto, en el ámbito municipal de los 70 municipios); una Etapa Zonal (9 zonas), donde, de agosto a septiembre, competirán los ganadores de los municipios; y, una Etapa Provincial, prevista para octubre, y donde competirán los ganadores de la zonal.

El programa incluye 31 disciplinas deportivas , tales como: Atletismo, Fútsal Karate, Taekwondo, Bádminton, Gimnasia Artística, Levantamiento Olímpico, Tenis 2, Básquet 3×3, Gimnasia Rítmica, Boxeo, Gimnasia, Trampolín, Lucha, Tenis de mesa, Natación, Canotaje, Handball, Tiro, Pádel, Ciclismo, Handball de playa, Tiro con arco, Patín artístico, Ciclismo de montaña, Hockey, Vóley, Patín carrera, Fútbol 11, Judo, Vóley de playa, y Rugby.

Participaron del lanzamiento, la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff; el ministro de Salud, Sergio Rodriguez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin; Edgardo Marinoff, del Banco del Chaco; los diputados provinciales Ivan Gyoker; Ernesto Blasco; y Silvina Canteros Reiser; intendentes de Chorotis Ariel Hofstetter; Basail, Hernán Paniagua, Quitilipi, Ariel Lovey; Roca, Gustavo Martinez; Pampa Almirón, Gladys Piccilli y Misión Nueva Pompeya, Vicente González ; y la presidente del Concejo de Sáenz Peña, Nora Gauna.

