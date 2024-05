Crudo relato de la joven que fue ultrajada por el detenido del crimen de la bibliotecaria

Días atrás, el periodista Fabio Rodríguez logró dialogar con la joven que fue violada por un hombre, quien hoy en día se encuentra detenido por ser el presunto agresor de la bibliotecaria asesinada, Érica Torres, cuando se dirigía a su trabajo.

Este hecho ocurrió en 2014, en Pozo del Indio, y la Justicia lo condenó a seis años de prisión.

En ese momento, la víctima tenía 15 años. Fue apuñalada con un destornillador y agredida sexualmente.

La mujer hoy tiene 25 años y contó lo sucedido años atrás. «Me apuñaló con un destornillador y me violó, obligándome luego a ir a la escuela, porque si no, me decía que iba a matar a mis hermanitos», sostuvo.

«Ningún directivo me creyó lo que conté, al contrario apoyaron la versión de quien me violó», dijo.

«Mi mamá se suicidó con 36 años y a mi papá lo encontramos muerto 4 días después de su fallecimiento», relató.

«El sábado, cuando me enteré quién era el presunto asesino de Érica, me di cuenta que es la misma persona que me violó en 2014. Decidí viajar a Las Breñas para estar en la marcha, aunque no pude abrazar a la familia de la docente que pide justicia», mencionó.

Comentarios