Quién es la madre que vende tortillas de madrugada y se hizo viral por mostrar la pobreza en la que vive

«No puedo creer lo de la gente, que da una mano en este momento tan jodido… . ¿Por qué creo que me ayudan? Supongo que porque se dan cuenta de que no soy una mina que está tirada mirando el techo… Laburé siempre porque quiero que mis hijos tengan esta imagen de su madre, porque los dos padres se borraron… Fui empleada doméstica, limpié locales y comercios, hasta que hace cinco años encontré este rebusque de las tortillas que me salen riquísimas y tengo una clientela fiel».

Explica que pudo acceder a «un autito viejo, un destartalado Renaul 9», que le permite llegar al puesto que tiene en Derqui y luego llevar a sus hijos al colegio. «El coche anda a los tumbos y se lo compré al marido de mi vieja en cómodas cuotas. Y mientras yo laburo y vendo la mercadería, los chicos se quedan en el auto, enrollados en frazadas, durmiendo… Como te dije, intenté hacerlo en otro horario pero no conseguí vender lo que vendo ahora. Yo sé que cada mañana me llevo $ 30.000 (cada una vale $ 1.000), entiendo que el horario es una tortura, pero hoy es lo más redituable que tengo. Pero necesito ordenar un poco mi vida, descansar más, duermo poquísimo».

Con una sonrisa de resignación, no niega la cantidad de haters que inundaron de mensajes agraviantes sus redes sociales. «Lo tomo con humor y tranquilidad, porque lo que muestro es lo que hay… Pueden venir a mi casa cuando quieran… Además, es una boludez, me cuestionan porque tengo un Play 4 que me gané en un sorteo un día del niño en una feria que hubo en Pablo Nogués y mis hijos la disfrutan a lo loco… ¿Sabés lo que significa para mí tener una Play? Hoy sería como vivir en un edificio… ‘¿Por qué no la vendés y te comprás una puerta y hacés el piso de tu casa?’, me pinchan. Ni loca voy a vender algo que jamás podría comprarme, pero sobre todo no le voy a sacar a mis hijos un lujo más propio de la clase media o alta».

Comparte la mujer que le enseña a sus hijos a valorar lo que se tiene, «que es poco pero conseguido con esfuerzo», y lo que es vivir con carencias. «Es importante que ellos vean que cada cosa se consigue arremangándose y que si ellos quieren salir adelante tienen que esforzarse como lo hacen ahora». Aparecen Ian y Zoe, simpáticos, y abrazan a su mamá. «Los dos padres se pegaron el palo, se hicieron humo, creo que haberles dado mi apellido es lo único bien que hice en mi vida, porque las elecciones de pareja no fueron nada buenas».

Admite que está lidiando con la flamante visibilidad que le dio su popular video. «Me convertí en una influencer de los pobres. A la gente del barrio, a los familiares de los amiguitos de mis hijos les gustó este perfil que sin querer se fue gestando y de alguna manera me hace el día más llevadero. Siempre manteniendo la dignidad y el sentido del humor, porque yo quiero ser una inspiración para el que está en la adversidad, porque yo lo estoy y no me rindo, soy una mujer que pude haber mandado todo al carajo pero decidí no renunciar».