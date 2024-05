Agronea 2024: Industrialización e internacionalización chaqueña de la mano de Xima Strategic Group

Del 28 al 30 de junio, la empresa chaqueña integrada por unidades de

negocios que han crecido en la provincia, mostrará a los visitantes de la

exposición, el potencial que, desde el sector productivo y financiero, puede

volcarse a la industrialización del norte argentino, y desde aquí su salto

internacional.

XIMA Strategic Group, es un grupo de empresas que comenzó con Italar SRL,

empresa muy conocida en el mercado, con más de 25 años de trayectoria, XIMA,

SRL, otra de las empresas que está trabajando hace 14 años, las dos productoras

agropecuarias, y que –actualmente- darán a luz un proyecto de industrialización

internacional: Khiya S.A. Otra empresa, que se incorporó el año pasado al grupo

es Lintexa SRL, dedicada a la venta de insumos agropecuarios, y asesoramiento

agropecuario. A esta estructura, también se sumó Starmac S. A., cuya actividad

es la exportación de miel.

Respecto a la estructura del grupo, Marilin Giraudo, CEO de Xima Strategic

Group, explicó “tenemos un equipo de trabajo bastante interesante. Como las

empresas fueron creciendo de a poco, también nos permitió ir reestructurándonos

de a poco. Este tema, que muchas veces se pregunta de que trabajar en el interior

del interior, creo que es un mito que quedó en la historia, porque no importa donde

esté situado, sino que los negocios hoy día, la digitalización –pandemia mediante-

trajo bastante apertura en eso, hay mucho más acceso. En líneas generales, son

un montón de empresas que van coordinadas entre sí”.

Agregó que cada unidad de negocio tiene un encargado, un representante,

diferentes socios, y en su coordinación general, que está en manos de Giraudo,

cuyo rol principal está en el área financiera, trabajando conjuntamente con dos

asesores contables.

Del interior chaqueño al mundo

“Nuestra empresa, hace dos años está en un proceso de internacionalización, lo

cual nos permitió acceso a mercados internacionales. Estamos trabajando con un

lindo equipo de trabajo internacional; de hecho a fines de mayo viajamos a una

capacitación de la Escuela de Negocios de Barcelona, que nos va a permitir una

apertura aún mayor a Medio Oriente”, detalló Giraudo.

A pesar de los avatares económicos, climáticas y del proceso de cambio de

gobierno en el país y en la provincia, la empresaria manifestó “nuestra empresa

viene creciendo, reinventándonos todo el tiempo, y eso es Argentina. Por ahí los

otros países no lo entienden, pero un argentino realmente apuesta a Argentina y

se puede trabajar mucho”.

Xima y su presencia en Agronea

Con todo este contexto de ampliación, crecimiento y expansión internacional, Xima

Strategic Group estará presente en Agronea Inteligencia Agropecuaria, del 28 al

30 de junio, en Charata, Chaco. En este sentido, Giraudo señaló “justamente el

slogan de esta edición de Agronea es seguir eligiendo estar aquí. La producción

está aquí. Nosotros que elegimos industrializar el algodón, que es justamente

transformar la materia prima de lo que producimos en hilo”.

Respecto al gran paso que significará Khiya, no solo por la grana apuesta en

infraestructura, industrialización, e internacionalización, la empresaria charatense

reconoció “es un desafío muy grande, sobre todo con los vaivenes que tiene

nuestra Argentina, apostar a un proyecto tan grande para nosotros, fue un

desafío”. “Pero salimos a buscar un poco a nuestros países vecinos, que nos

acompañen, como Brasil, México, Paraguay, viajamos mucho para poder entrar

en ver un poco lo que tiene que ver con la fábrica hilandera. También estuvimos en

Milán el año pasado, para conversar con los proveedores. Eso nos permitió ver un

poco el horizonte y decir, en otros países también lo hacen, y nosotros acá

podemos ser eficientes”, agregó.

Detallando más la puesta en marcha de este proyecto desafiante, explicó

“estamos en el núcleo productivo algodonero. Hay una cadena de valor importante

como la desmotadora, que realmente es una unidad de negocio que nosotros no la

tenemos, pero que podemos tomar el servicio muy eficiente. Hay una

sobredemanda importante a nivel mundial. Entonces, fueron muchos puntos que

tuvimos en cuenta para avanzar con ese proyecto. Sigue siendo un desafío porque

es una inversión muy grande de 24 millones de dólares. Llevamos una inversión

del 50 por ciento, apalancado con los bancos, trabajamos mucho con el sistema

bancario, haciendo algunas gestiones ahora internacionales y también buscando

alianzas estratégicas con otras empresas que quieran acompañarnos en el

proyecto”

Pero, no es solo un desafío empresarial, sino también social. “Nuestra empresa

daría de trabajo -en principio- a 160 personas, que no es una cuestión menor. Y

también creamos una fundación que se llama Puentes Infinitos, solamente para

bajar capacitaciones y preparar al personal que -sin dejar de trabajar donde está

trabajando actualmente- pueda profesionalizarse y después ser incorporado en

esta actividad hilandera”

En cuanto a lo que el visitante de Agronea se encontrará en el stand de Xima,

Giraudo detalló “seguramente se va a sorprender. Agronea ha crecido un montón y

conjuntamente las empresas que la forman, los expositores. Nosotros como grupo

XIMA vamos a estar con la unidad de negocio en XIMA, en particular como

asesores internacionales en materia financiera. También, como una cuestión social

promoviendo la exportación, es decir, va a haber unas cuantas charlas, incluso

una beca completa en la Escuela de Negocios de Barcelona, que daremos a

conocer cómo podrán acceder”.

En cuanto a la presencia de Italar, estarán con la nueva unidad de negocio que

tiene que ver con la venta por mayor y menor de los film, que son utilizados para

las cosechadoras de algodón. Con respecto a Lintexa, presentará todo lo que

tiene que ver con semillas, diferentes insumos agropecuarios, con muy buenas

alternativas de financiamiento. Dentro de estas propuestas con la marca

Limagrain,

