Conflicto en Misiones: docentes marcharon a la casa del exgobernador Rovira

Decenas de docentes se movilizaron este sábado en la provincia de Misiones hasta la casa de Carlos Rovira , ex gobernador con dos mandatos y máximo jefe político del oficialista Frente Renovador para la Concordia.

La protesta se convocó después de los festejos y actividades por el 25 de mayo, que maestros y profesores organizaron en su acampe de calle Uruguay y Trincheras de San José, en el barrio de El Palomar en la ciudad de Posadas.

Mónica Gurina, docente y dirigente de la CTA Misiones, explicó: «Ya golpeamos todas las puertas. Fuimos al Consejo (de Educación), a la casa de Gobierno, a la Cámara y no hay respuestas. Hoy fuimos a la casa de Rovira que es el conduce el Frente de Renovación de la Concordia hace más de 20 años. Las maestras quedaron absolutamente sorprendidas con lo que vieron, una opulencia con muros de 4 metros enrejados. Un lujo, donde la costa del río llega al borde de su patio» .

Los reclamos salariales recrudecieron esta semana en Misiones, ya que la Legislatura debió sesionar a puertas cerradas y con un imponente operativo policial que comenzó el miércoles. La tensión siguió con el accionar de la Infantería, ya que también arrojó gas pimienta para hacer retroceder a los docentes que reclamaban por las mejoras salariales.

Este sábado, la movilización docente tocó la puerta del domicilio del dos veces ex gobernador. A diferencia de otras marchas, esta vez no se produjeron incidentes. En acuerdo con las fuerzas de seguridad, los manifestantes aceptaron desconcentrarse en paz. «Más tarde, cayó Infantería y Bomberos. Fuimos a mostrar cómo vive Rovira, mientras nosotros no podemos pagar la luz» , apuntó Gurina.

