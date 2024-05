Crimen de Francovich: “El tiempo pasa y sigo sin tener justicia por el asesinato de mi hijo”, lamentó la madre del camionero

La madre del joven Fernando Francovich asesinado hace más de un año en una emboscada en la zona de Concepción del Bermejo, Mónica Corgnali, dialogó con radio La Red y contó que fue a Resistencia a pedir información sobre el avance de la investigación por el crimen de su hijo y denunció retrasos e irregularidades en la causa.

La mujer sostiene que “la camioneta que fue secuestrada en marzo de 2023 por ser la que se habría utilizado para perseguir a Fernando, y desde donde salieron los disparos que terminaron con su vida, se incendió el mes pasado en el predio donde estaba resguardada”, además aseguró que “la pericia balística aún no fue realizada y que el expediente aún no cuenta con la información de la apertura de los teléfonos secuestrados a los detenidos”.

“Quiero que la gente sepa la inoperancia de la justicia, la lentitud de un montón de cosas que todavía no se hacen, cosas que se hicieron mal, de irregularidades que vienen pasando desde el primer día, donde nadie se hace cargo”, aseguró Corgnali y cuestionó: “El tiempo pasa y yo sigo sin tener justicia por el asesinato de mi hijo”.

Entre las irregularidades, señaló que por el crimen “hay cuatro personas detenidas y una de ellas, Poro Cárdenas, ha quedado en libertad, volvió a cometer ilícitos y lo volvieron a detener”. “La justicia está haciendo las cosas mal, eso fui a reclamar”, reafirmó.

Además, expuso que la querella pidió hacer “una pericia en la camioneta que estuvo secuestrada más de un año en el interior y, por el paso del tiempo, nos negaron y resultó que después no se puede hacer la pericia fotográfica ni en el interior de la camioneta por haber sido el predio prendido fuego y una vez más nadie se hizo cargo”. “Se perdió la prueba de la camioneta, que fue utilizada en el seguimiento que hicieron a Fernando dentro de Avia Terai, estuvo secuestrada desde el 24 de marzo del 2023, no entiendo porque el fiscal Gustavo Valero esperó un año y un mes para poner fecha para hacer la pericia balística”, indicó. Asimismo, contó que “Daniel Monzón, que fue la primera persona detenida, quedó desvinculada del caso porque se supone que no hay pruebas suficientes”.

“Faltan pericias telefónicas que todavía no están en el expediente. Esa información creo que es necesaria e importante; se supone que hace un tiempo largo los teléfonos fueron aperturados pero la información no está en el expediente”, apuntó Corgnali y afirmó que hará “todas las cosas necesarias para que esto se mueva, para que activen”.

También cuestionó que “hasta el día de hoy no pusieron nueva fecha para las pericias balísticas. Eso falta terminar, se hizo una primera parte y, cuando se tenía que realizar la parte que faltaba, se encontró el perito con el microscopio descompuesto”.

En ese sentido, apuntó al procurador General de la provincia, Jorge Canteros: “Dijo que tanto las pericias balísticas como la apertura de teléfonos se pueden hacer en Corrientes y te dan turno en 60 días. En mi situación pasaron un año y dos meses y todavía no se hicieron”.

“Le arrebataron la vida a mi hijo una banda de delincuentes que venía actuando y que a nadie le importó si en algún momento llegaban a matar. A nosotros nos destrozaron, mi hijo trabajaba de camionero, se recorría las rutas del país y terminaron quitándole la vida en el interior del Chaco una banda que actuó impunemente y, actualmente, sigue protegida”, aseveró.

