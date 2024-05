«Escuela sin basura»: alumnos de una escuela de Sáenz Peña juntan botellas de plástico para hacer ecoladrillos

Los alumnos de cuarto grado «E» de la Escuela N° 37 están trabajando en el marco de un proyecto denominado «Escuela sin Basura«. Los niños están a cargo de la docente Mónica Petrovich.

Franchesco Quiña, Jeremías Chávez, Gerónimo Troche, Aaron Chaparro son algunos de los estudiantes que participan del programa. Los chicos se refirieron a la importancia de tomar conciencia y dijeron: «Siempre tenemos que cuidar nuestro planeta sin tirar ninguna basura en el parque o en la calle, nada. Porque si tiras basura en el mar los peces van a morir por la contaminación».

En esta misma línea agregaron: «Debemos limpiar el planeta, eso es lo más importante. Limpiar la ciudad, el lugar donde vivimos para que haya menos basura, para que no nos contaminemos».

«Estamos juntando papelitos de golosina, bolsas plásticas, siempre dentro del orden, la prolijidad y la limpieza. Cada día bregamos para que nuestro espacio este limpio, que el aula esté limpia, los bancos también», comenzó explicando la docente responsable del proyecto.

Petrovich explicó: «Estamos juntando toda la basura de la escuela y ahí tomamos conciencia de toda la que generamos y eso lo hacemos ver. Los papeles de caramelo, de chupetines, de galletitas, todo se junta para colocarlo dentro de una botella plástica que serán acondicionadas para luego darle forma de banco para los jardines de infantes y puf».

Además, señaló que los niños toman conciencia de toda la basura que cabe dentro de una botella y contó que tienen unos palitos con los cuales hacen presión para seguir incorporando papeles. «Ellos están sorprendidos con esta actividad, no habían hecho anteriormente y están sorprendidos de la cantidad que cabe dentro de la botella». La maestra también aseguró que después se van a ir armando los «eco ladrillos».

«Estamos haciendo un trabajo comunitario. Salimos a la calle, fuimos a la plaza que está muy limpia, pero lo que descubrimos dando la vuelta a la manzana, es que hay residuos que algunos vecinos dejan en la vereda de la escuela y le decimos a los niños eso no está bien», relató Petrovich.

Por otra parte, los alumnos están recolectando botellas y la docente pidió que si pueden acercar botellas de plástico vacías de un litro y medio los beneficiará mucho. «Hay mamás modistas que van a forrar después las botellas, el tamaño es importante porque si no, no nos va a salir, no somos constructores, pero vamos a ir armando los bancos», dijo la docente.

Las personas interesadas en donar se pueden acercar a la escuela N° 37″ ubicada en calle Primera Junta y Pueyrredón de la ciudad de Sáenz Peña.

