Quitilipi: Trabajadora de Sameep denunció acoso laboral y violencia de género

«DESPRESTIGIARON MI TRABAJO»

La denunciante detalló luego: «Lo vengo padeciéndolo desde 2021 aproximadamente, cuando a través de ciertas acciones puntuales referidas al trabajo y «disfrazadas» (porque me hacían creer que era culpa mía) por parte de estas dos personas sucedían en cuanto al funcionamiento diario de la empresa. De a poco el Sr. Sandoval a través del manejo del personal iba organizando guardias, horas extras, y todo tipo de cosas con la excusa de que la empresa recortaba, pero condicionándome a trabajos que podíamos realizar en cuanto a cuadrillas y producción (buscando con ello desprestigiar mi labor como encargada). De igual forma desde Jefatura se me fueron recortando recursos como el combustible, el acceso a compras de materiales para el servicio y adquisiciones para la oficina, con la excusa de que la empresa pasaba un mal momento y no se podía solicitar».

ABUSOS DE AUTORIDAD

Continuando el relato, la arquitecta señaló: «Durante 2022 lejos de solucionarse el tema todo se fue agudizando: se notaba mucho el desinterés por parte de Jefatura de Zona II hacia nuestra localidad, se cortó la comunicación con el jefe, a quien varias veces he intentado comunicar lo que padecíamos, de ciertas irregularidades que se venían dando como otorgamiento de cargos por doquier (no respetando el organigrama y muchas veces nombrando jefes sin sectores), utilización de recursos del Estado para cuestiones personales y/o políticas, abuso de autoridad por parte del Sr. Sandoval y desobediencia de agentes a mi cargo por «miedo» o conveniencia de promesas de cargos. Además de «conexiones políticas» con funcionarios de gobiernos pasados y actuales, con lo cual respalda el Sr. Sandoval su abuso de autoridad y acciones diarias (conexiones dudosas, extensiones, etc.)», aseguró.

ACTITUDES MACHISTAS Y MISÓGINAS

La mujer agregó, además, otra forma de maltrato que la afectó de sobremanera. «En todas las oportunidades su respuesta siempre fue que yo ocasionaba quizás esto y que ese cargo que ocupa el Sr. Sandoval tendría que ser mío, pero que «desde mi cirugía me volví más sensible y no se podía hablar conmigo». La cirugía que hacía referencia es una histerectomía, intervención en mi matriz, y que consideraba que «hormonalmente» afectaba mis nervios. Comentario machista y misógino innecesario. Toda esta violencia ejercida sobre mi persona y mi trabajo resultaba posible porque existía un contexto propicio para que la ejerzan: contactos en cargos jerárquicos que tenían acceso a toma de decisiones o personas que podían «frenar» cualquier tipo de reclamo que interfiera o contradijera los intereses personales que manejaban, así como también a nivel local agentes que recibieron algún tipo de beneficio personal y que por ello infundían miedo o promesas de ascensos a aquellos que no recibieron nada».

VIOLENCIA ECONÓMICA

Finalmente comentó con angustia: «Además del silencio que he padecido por parte de la empresa, ámbito en el cual han sucedido los hechos que me han ocasionado estas lesiones psicológicas, este mes siento de alguna forma «violencia económica», ya que a pesar de haber presentado en tiempo y forma mis documentos médicos (certificado e informes del psiquiatra) por «errores» administrativos han considerado mi licencia como ausentismo y no me han abonado al día de la fecha mi salario, causándome un perjuicio económico», concluyó la empleada.