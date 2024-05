“Yo no maté a mi hija”: una mujer incendió su casa con su nena discapacitada adentro y piden perpetua

Abril Fernández, una nena de 11 años que tenía una discapacidad motriz, murió el 12 de marzo del año pasado en un incendio en su casa, en la provincia de San Luis. Su mamá, Sonia Lara, fue acusada de iniciar el fuego de manera premeditada en medio de una disputa con su expareja por la tenencia de la menor y permanece con prisión domiciliaria desde ese momento. Este mediodía se conocerá el veredicto de la Justicia.

“Yo no maté a mi hija. La amaba”, aseguró Lara, en sus últimas palabras, en el juicio al que llegó imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con alevosía. Unos momentos antes, el fiscal Néstor Lucero había pedido para ella la pena máxima: prisión perpetua.

Por su parte, la abogada querellante Laura Rodríguez solicitó que se condene a la acusada “en virtud de las pruebas”. “Ustedes pudieron ver (a través de un aporte fílmico) con la tranquilidad y la calma con la que la señora se baja y realiza la compra del combustible. Una asesina que tenía el plan concreto de matar a su hija”, sentenció.

Por último, fue el turno de escuchar los alegatos de la defensa, a cargo del letrado Valentín Rivadera, quien pidió la absolución para su clienta por el beneficio de la duda, ya que la nena “no presentaba hollín en las vías respiratorias, tráquea o bronquios”. Asimismo, indicó que Lara se produjo a sí misma lesiones y resaltó que tal reacción es una “muestra clara de que luego de ver a su hija sin vida intentó suicidarse”.

El dolor del padre de Abril

A horas de conocer el fallo de la Justicia por la muerte de su hija, Lucas Fernández habló con el mismo medio y pidió que los jueces no le den “la espalda”. “(Lara) Me la negó (a Abril) dos años y la Justicia siempre me dio la espalda. Mi abogada me decía que era lento, que siempre cuidan a la mujer por la cuestión de género”, relató el hombre.

Después de una larga disputa, Fernández señaló que consiguió volver a ver a su hija Abril el sábado 11 de marzo del año pasado y al día siguiente, cuando la nena volvió con su mamá, Lara “se encerró en la casa, prendió fuego y me la mató”.

“Me la negaba, me hacía denuncias, me hacía la vida imposible. Daba todo por mi hija, jamás le hice daño. Me banqué todo, ahora quiero Justicia por mi hija, porque se lo prometí. No quiero que los jueces me den la espalda como ya pasó, que vean lo que pasó esa noche y antes también”, afirmó el padre de la víctima. Y concluyó: “Ninguna madre sale a comprar combustible, se encierra con su hija y se prende fuego”.

“Toda esta causa se atraviesa por el conflicto familiar, esta señora (Lara) tiene un profundo odio hacia Fernández (el padre de la menor). Se encargó de destrozar, nunca permitió que sucediera el contacto de Abril con su papá”, argumentó Lucero, según replicó el portal local El Chorrillero. Y cuestionó: “¿Qué hubiera pasado si la justicia hubiera tenido los cojones de quitarle a Abril a la señora Lara?”.

En otro tramo de los alegatos, el fiscal destacó que en la vivienda hubo cuatro focos ígneos y que la madre de la víctima “confesó haberlos iniciado por sus propios medios”. “Hay alevosía en función de todo este relato. No tenía ninguna posibilidad Abril de defensa ante su madre por su discapacidad ¿Qué chances tenía de auxiliarse? Ninguna”, subrayó.

Con el avance de la investigación, la autopsia determinó que Abril murió por asfixia por broncoaspiración de contenido gástrico. Estaba en la cama cuando las llamas consumieron algunos sectores de la casa. Los bomberos demoraron en hacer el rescate porque las puertas y ventanas estaban obstruidas.

Este martes, a partir del mediodía el tribunal integrado por los jueces Sebastián Cadelago Filippi, Mauro D’Agata Henríquez y Virna Eguinoa dará a conocer su sentencia para Sonia Lara.

