Solidaridad de Buenos Aires a Machagai: le depositaron mal el sueldo y una cadena de favores la ayudó a recuperarlo

En la tarde de este lunes 13 de mayo se dio a conocer un hecho de solidaridad donde una mujer recuperó todo su salario el cual había sido mal depositado.

Todo le ocurrió a una joven de 24 años oriunda de la ciudad de Pinamar, Buenos Aires, a la cual le depositaron el sueldo en una cuenta errónea y el dinero finalmente terminó en la cuenta de una mujer de Machagai de 42 años.

A través de la ayuda de periodistas y medios de comunicación de la localidad, la damnificada se contactó con dos policías de Machagai quienes le ayudaron a encontrar a la mujer que recibió la transferencia.

Finalmente, gracias a una cadena de solidaridad, la joven de Pinamar recuperó los $ 430.000 que había extraviado ya que la mujer que los recibió los devolvió con buena predisposición.

«Di con el contacto del comisario Nicolás Diloff, si no me equivoco, nos contactamos hoy lunes, me dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder ayudarme, y dicho y hecho, junto al cabo Lucas Fernández pudieron recuperar mi dinero, ya lo tengo conmigo», expresó Delfina, de 24 años, en un audio que al periodista Waldemar Fernández.

Para cerrar, la mujer reconoció el trabajo de los agentes. «Quiero agradecerles enormemente por ese excelentísimo trabajo, no nos conocemos, no vivimos en el mismo lugar, y así todo a kilómetros hicieron un trabajo increíble».

