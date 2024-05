El gobernador de Salta pidió que el cobro para extranjeros en hospitales se aplique en todo el país

En Salta se implementa un sistema de cobro para los extranjeros que no tengan residencia que se atienden en los hospitales públicos. En ese sentido, el gobernador Gustavo Sáenz expresó: «Invito a todas las provincias y gobernadores a imitar la medida a nivel provincial. Es justa y, por sobre todas las cosas, en momentos difíciles es necesaria».

La decisión se implementó a través del DNU 129, que se convirtió en ley tras ser aprobado por las dos Cámaras. La medida determina que «los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios contribuyan también a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud». «Con esta medida se procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño», se señaló.

«La atención sanitaria a los extranjeros para casos de urgencia o emergencia (cualquiera sea la categoría que éstos revistan), no podrá serles negada ni restringida, toda vez que se trata de una cuestión humanitaria. El Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados», se destaca.

En un video en su cuenta de X, Sáenz sostuvo: «A partir de ese momento, tenemos camas disponibles, tenemos operaciones programadas disponibles para los salteños, para los argentinos». Además, dijo que esa medida ayudó a mejorar la eficiencia del servicio público de salud.{

Los diputados nacionales salteños Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, presentaron un proyecto parecido en el Congreso. «Es necesaria la adopción de medidas para que el servicio de salud en Argentina sea de calidad y más eficiente, reduciendo costos y erradicando prácticas abusivas en el uso del sistema de salud público de nuestro país en detrimento de los argentinos», manifiesta la presentación, por la que Sáenz pidió el acompañamiento de sus pares.

Por su parte, en declaraciones radiales, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, analizó: «Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes y hoy estamos bastante holgados con la atención. El mes pasado, de 3.300 pacientes que se atendían, hoy hemos bajado a 60 pacientes, en Orán. Si a eso le ponemos el valor de la consulta, que es de $6.600, nosotros tendríamos que estar ganando más de $ 23 millones, solo en consultas».

LA OPINIÓN DE LA IGLESIA DE ORÁN

Monseñor Luis Scozzina, quien está a cargo de la Diócesis de Orán, en donde está uno de los hospitales con mayor demanda, ya que se encuentra a 50 kilómetros del límite con Bolivia, afirmó en una entrevista que el cobro a los extranjeros para atenciones que no sean urgentes «es una medida que tiene cierto tinte xenófobo».

«La realidad de nuestra gente sencilla es que tiene parientes de un lado o del otro. Una cosa es que alguien venga exclusivamente para hacerse una operación aquí o sacar una ventaja es una cosa, pero está la gente simple que no tiene documento propio pero tiene a sus familiares aquí. En frontera, no todo es blanco o negro», expresó, y aclarón que no fue una crítica al gobierno sino que manifestó una preocupación.

