Policías ayudaron a una mujer a dar a luz porque la ambulancia no estaba en la ciudad

Este viernes, pasadas las 11 de la mañana, una mujer dio a luz mientras se encontraba en su casa del barrio Reserva Sur de la localidad de Tres Isletas.

Según consta en el parte policial, la mujer estaba con trabajo de parto debido a un embarazo en termino y la ambulancia no se encontraba en esta localidad.

Fue por ello que se hicieron presentes en el domicilio el personal policial y del Hospital local. La mujer se encontraba recostada en el interior de un baño, allí fue donde dio a luz.

Luego de ello la llevaron al móvil policial para que sea trasladada al Hospital y reciba una mejor atención.

