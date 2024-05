ROBARON UN AIRE ACONDICIONADO DE UNA VIVIENDA

Con total impunidad dos delincuentes robaron -en cuestión de segundos- un equipo de aire acondicionado tipo ventana que estaba colocado en una vivienda del Barrio ExCaesa. «Pido a la gente que si le ofrecen un equipo así no lo compren y den aviso a la Policía. Tengo una hija pequeña con discapacidad y ahora nos quedamos sin ese equipo indispensable para ella con los calores que hace», explicó la víctima a Periodismo365. Toda la secuencia del robo ocurrido en plena tarde de este lunes, quedó grabado en cámaras de seguridad de los vecinos. Los dueños de la vivienda postearon el robo en redes sociales pidiendo ayuda a toda la comunidad saenzpeñense y más presencia policial en los barrios «porque esto ya es tierra de nadie. A plena luz del día me robaron, así no se puede vivir más», sentenció.

En ese sentido, detallaron a Periodismo365 que antes de las 16.00 horas salieron a hacer unos trámites pero al regresar minutos después, se encontraron con un desolador cuadro ya que en el lugar donde estaba el equipo de aire acondicionado quedó solamente la abertura porque se lo habían robado.

«Vimos en las cámaras de seguridad que en cuestión de segundos lo robaron, todo fue muy rápido. Eran dos delincuentes que nadie los conoce en esta zona, llegaron en una motocicleta y lo tironearon al equipo desde afuera rompiendo hasta el enchufe. Después lo cargaron en esa moto de 110 cc., color roja y se fueron. No sé cómo hicieron para llevarlo porque es pesado, pero igual lo llevaron», afirmó.

«Unos chicos que pasaban les preguntaron qué estaban haciendo y los ladrones les dijeron que era técnicos y venían a llevar el equipo para repararlo, aunque en realidad lo estaban robando. Mi aire acondicionado es marca Entropy de 3500 frigorías, tipo ventana, color blanco y le falta la rejilla de adelante. Lo necesito urgente porque tengo una nena con discapacidad. Además es imposible comprar otro con el elevado costo que tiene. Cómo hago ahora para comprar otro», lamentó la víctima. Agregó que formalizó la correspondiente denuncia penal en Comisaría 6º.

Periodismo365

