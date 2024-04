Una joven habría sido atacada sexualmente en el barrio Matadero

En la tarde de ayer, alrededor las 19:00 horas, un joven de 25 años, caminaba sola por el barrio Matadero, al costado del quincho «Las Cañas», cuando se dirigía a visitar a un familiar. En el lugar donde no hay iluminación y estaba oscuro, de manera repentina escuchó llegar a dos motocicletas que bajaban de la Ruta Nº 16, ambas 110 cc., las dos sin carenados y de color negra, en una iban a bordo dos masculinos y en la otra uno solo, los tres eran de contextura delgada, tez oscura, de 1.70 metros de altura aproximadamente. El que iba solo descendió del rodado, allí observó que tenía tatuajes en su cuello derecho y su rostro izquierdo, no pudiendo distinguir los dibujos. Este la tiro al piso y la ató de ambos pies y manos, con una soga que saco debajo del asiento de la motocicleta, en ese momento paso un automóvil viejo, color rojo, ignora el modelo, sube uno de ellos, diciendo que iría a buscar una soga, se hablaban entre ellos diciéndose una palabra en código que ella no entendía. El que se marcha en el auto, regresa a los pocos minutos, estipula que se fue a mirar hasta la esquina si veía llegar a alguien, luego volvió el automóvil, dejó al sujeto y se marchó. La dicente en todo momento gritaba pidiendo ayuda y trato de defenderse, pero en esa calle no transita gente, luego el que la ató la cargó y la llevó hacia el monte, otro ingresó las motocicletas hacia zona boscosa, lugar en donde le tapan los ojos con la remera de uno de ellos que tenían puesta, la tiran al piso boca arriba, y procedieron a ultrajarla sexualmente y la agredían físicamente con patadas en su estómago lo que provoco que vomitara. Notó que los tres hablaban con un tono de otra nacionalidad. Según calcula, la retuvieron una hora exacta. Al irse, la dejaron sola en el lugar. Al salir al camino vecinal, pasaba un masculino con un carro de quien ignora sus datos filiatorios y el la ayudo llevándola hasta su casa. Hace mención que también realizaban filmaciones con su teléfono, porque escuchaba que uno de ellos decía que la filmaran.

La denunciante alega que no conoce a esos sujetos y nunca los vio por el barrio. Siempre camina por esa calle y nunca le había nada. Tenía el celular de su hermana en su cintura sostenida con su pantalón pero no lo sustrajeron. Solicito ser examinada.

Se puso conocimiento al Fiscal en turno, activándose protocolo para victimas de abuso. Se solicito colaboración a Division investigaciones y Comisaria Sexta por razones de Jurisdicción.

