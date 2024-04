Se sumó una tercera denuncia de maltratato contra la ex directora del jardín maternal «Arcoiris»

Una mujer, madre de un menor de 7 meses, denunció que en enero de este año, hasta hace un mes atrás, su hijo asistió, a la guardería «Arcoiris», en diferentes horarios, siendo la directora M.R. El día 15 de marzo del corriente año, constató que el menor poseía una marca roja en su espalda, inmediatamente le tomo fotografía y le envió a M. pidiéndole verificar las cámaras, la actual ex directora le manifestó que el niño estuvo en el cochecito y que le iba a exhibir las filmaciones; luego M. la evitaba. Al pasar una semana, notó nuevamente que su hijo tenía moretones en la pierna derecha, como si lo hubieran apretado con fuerza, volvió a contactar a la mujer a cargo del jardín, esta vez le dijo que no sabía. Asimismo hubo veces que noto marcas de arañazos en distintas partes de su cuerpo.

Hace contar que la Guardería tenían instalado cámaras que estaban en funcionamiento. Cuenta con fotografías de las lesiones y con los mensajes de conversación con M. En este momento el niño no se haya lesionado.

Es la denuncia que se sumó al dos anteriores, la primera hecha por la madre de gemelos, quienes aparecían en los videos viralizados, y hace pocos días, la madre de una menor con autismo, también radicó denuncia contra la ex directora del jardín maternal.

