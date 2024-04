Rosario: Di María se solidarizó con la historia de abuso de un periodista

El crudo testimonio de abuso infantil que relató el periodista Juan Pedro Aleart en vivo, durante el comienzo de su programa en Canal 3, continúa generando repercusiones. Luego que personalidades del arco político y periodístico le expresaran su solidaridad, el deportista Ángel Di María hizo lo propio.

Di María y Aleart no sólo nacieron en la misma ciudad, sino que también compartieron las inferiores de Rosario Central, aunque luego cada uno siguió su camino y sólo “Fideo” continuó dedicándose al deporte. No obstante, el cariño continúa intacto.

¿QUÉ DICE EL MENSAJE QUE DI MARÍA LE ENVIÓ A ALEART?

“Hola Juan. Primero que nada decirte que Jor me contó que estuviste hablando y nada me contó quién eras y que jugábamos juntos cuando éramos chicos. Cuando me contó, me acordé de esos momentos cuando éramos chicos. No cambiaste nada”, comenzó el mensaje que el extremo del Benfica le envió de forma privada a “JuanPe”.

Y continuó: “Después escribirte por los huevos que tenes de haber podido contar todo eso. De poder salir de esa oscuridad. Me pone feliz que así sea y que hoy poco a poco estés mejor y más feliz, después de todo ese horror”. Luego, le envió un abrazo y le deseó seguir mejorándose.

Fue el mismo Aleart quien compartió una captura de pantalla de la conversación, en la que también se lee que el periodista le responde que comparten algo: ambos la lucharon “a muerte” y superaron grandes adversidades.

“El siempre dijo que se había dado la cabeza tantas veces contra la pared que se la rompió, pero siguió adelante. Así que le agradezco muchísimo el mensaje que me mandó hace un ratito, antes de ingresar a hacer esta entrevista”, señaló Aleart en diálogo con el periodista Esteban Trebucq.

Fuente: Vía País.

