ACCESO AL SUBSIDIO NACIONAL PARA LA TARIFA DE LUZ

Se recuerda a los clientes de la empresa Secheep que para acceder al subsidio nacional para la tarifa de luz, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Inscripción: Si aún no lo has hecho, debes inscribirte en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

2. Este registro se encuentra disponible en el sitio oficial del gobierno www.argentina.gob.ar/subsidios. Allí, podrás completar el formulario de inscripción, que tiene carácter de Declaración Jurada. Si ya te inscribiste, ¡no tienes que volver a hacerlo!

2. Actualización de Datos: Si necesitas actualizar tus datos, puedes hacerlo en el mismo formulario de inscripción. Es importante mantener la información actualizada para asegurar que recibas los beneficios correctamente.

3. Excepción a la Inscripción: Existe una excepción: si en tu domicilio funciona una entidad de bien público, no es necesario llenar el formulario de inscripción. En este caso, puedes solicitar la tarifa diferencial para entidades.

Documentos Necesarios:

– El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red.

– El último ejemplar de tu DNI.

– El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

– Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

– Una dirección de correo electrónico.

– Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCom, ten a mano el número de registro.

Si ya estás inscripto, no hace falta hacerlo de nuevo

