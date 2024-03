Un hombre asesimó a su hijo de 8 años y le envió un vídeo con la confesión a la madre del menor

El trágico hecho sucedió en la madrugada de este miércoles y conmocionó a la localidad de Ibarreta, en el sudeste de Formosa. El aberrante crimen se dio cerca de las 2 de la mañana cuando un hombre apuñaló a su propio hijo de 8 años, quien sufría de una discapacidad motriz de nacimiento.

El niño, identificado como Zamir, fue encontrado sin vida en el hogar familiar en el barrio San Roque, con múltiples heridas de arma blanca que, según los informes preliminares, le causaron una muerte desangrada por cortes profundos en su brazo y cuerpo.

La espeluznante revelación de este acto de violencia se produjo cuando se descubrió un vídeo que el perpetrador, identificado como Lovey, el padre del niño, envió a su exesposa y madre de la víctima. Según fuentes locales, realizó el atroz acto por una infidelidad.

En el mensaje grabado desde el interior de un automóvil, el hombre imploraba perdón y expresaba su intención de poner fin a su propia vida. «Soy joven todavía, pero ya no voy a seguir más. Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente. Sólo que me entierren y nada más. Creo que esta es la mejor alternativa, si no mucho sufrimiento, tantos años», dijo el hombre durante la grabación.

La tragedia no terminó con el acto criminal, ya que el agresor intentó quitarse la vida disparándose con una escopeta, la cual fue incautada por las autoridades policiales antes de que pudiera terminar con sus intenciones. El hombre fue encontrado con vida y gravemente herido, siendo trasladado de inmediato a un hospital donde permanece bajo cuidados médicos con heridas graves en su rostro.

El pequeño Zamir, nacido prematuro y enfrentando dificultades motoras desde su temprana infancia, siendo el foco de atención y esperanza de su familia. Incluso, habían creado una página en Facebook llamada «Todos con Zamir», donde compartían los avances en su salud y la solidaridad recibida para cubrir los gastos relacionados con su tratamiento.

Comentarios