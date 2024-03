UNCAUS lanza diplomatura en Mercado de Capitales y Finanzas para profesionales no financieros y emprendedores

La Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó una diplomatura en Mercado de Capitales y Finanzas para profesionales no financieros y emprendedores dirigida por el ex director de la Comisión Nacional de Valores y ex Presidente del Banco Central de la República Argentina, Lic. Alejandro Vanoli.

La misma cuenta con 5 módulos con duración total de 4 meses, en su modalidad cien por ciento virtual, con clases via meet en vivo, o bien, asincrónica en caso de no poder asistir. Es una oportunidad única para el desarrollo de nuevas modalidades financieras e inversiones en tiempos de tanta incertidumbre económica que vive la República Argentina.

Tiene un costo adaptado a los tiempos de crisis de un único pago de $18.000 o bien 4 pagos de $6.000.

Las clases serán dictadas por el Lic. Alejandro Vanoli, director y docente de la diplomatura, y el Cr Facundo Pujol, docente en finanzas públicas y coordinador de la misma,

Para mas información, pueden escribir al mail modernizacion@uncaus.edu.ar

Comentarios