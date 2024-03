La pediatra que fue agredida en el Hospital 4 de Junio dio un dramático testimonio: «Estoy angustiada»

La doctora Melisa Isleño, quien el fin de semana pasado fue agredida por una madre fracturándole una pierna, realizó dramáticas declaraciones sobre la situación que enfrentan a diario los médicos de guardia. Estuvo acompañada por las autoridades del Hospital 4 de Junio.

Isleño reconoció que «el personal de salud está siendo cada vez más víctima de agresiones«, y recordó lo ocurrido mientras se encontraba realizando sus tareas habituales en la Guardia Pediátrica del hospital.

«A las 16:00, ingresó una mujer muy exaltada, que previamente había agredido al personal de enfermería que la recibió, incluso la habían filmado; exigía atención inmediata. En ese momento, estábamos ocupados reanimando a un paciente que había sufrido un paro cardiorrespiratorio», explicó la profesional.

Y continuó relatando: «Durante el proceso de reanimación, se pierde la noción del tiempo y no se abandona al paciente hasta que esté estabilizado. Una vez que el niño fue trasladado a terapia intensiva y conectado a un respirador, procedí a atender a la mujer con su hijo. Sin embargo, al abrir la puerta de la sala de espera, la mujer comenzó a agredirnos verbalmente, nos amenazó y sin mediar palabras, me dio una patada en la región inferior izquierda, en la zona lateral».

«Al margen de esta situación, continué atendiendo a los cinco pacientes que esperaban en la sala y proseguí con mis tareas habituales. En ese momento de adrenalina e impotencia, no sentí ni el dolor», agregó.

La doctora señaló que está angustiada. «A partir de esta agresión, creo que mi percepción de la medicina ha cambiado. Nunca imaginé que mi dedicación para salvar vidas pondría en peligro la mía. Estoy profundamente angustiada y temerosa. No sé cómo podré volver a trabajar en guardia. Sin embargo, le pido a la sociedad que comprenda que si la salud está en crisis hoy, en parte se debe a los abusos y maltratos que sufrimos, así como a la falta de empatía«, expresó.

«No contamos con suficientes profesionales dispuestos a trabajar aquí, y los pocos que quedamos deseamos al menos contar con seguridad en nuestro lugar de trabajo. Esta situación es inédita para mí, y no quiero que manche mi amor por mi profesión«, dijo y agregó: «Muchas cosas que la gente no ve«.

Isleño instó a la sociedad a «valorar el trabajo del hospital, porque nadie conoce el esfuerzo que realizamos, a pesar de la escasez de recursos y la sobrecarga horaria, además de tener que cubrir las ausencias por enfermedad de nuestros colegas».

Por otro lado, la pediatra recordó que el hospital cuenta con un servicio de consultas pediátricas desde las 7 de la mañana hasta las 7:30, a las 8:30, a las 10, a la 13 y a las 15.

Subrayó que «el hecho de que la salud sea pública y gratuita no significa que pueda acudirse al hospital a altas horas de la noche por comodidad o conveniencia personal. Al igual que respetamos las normas sociales, todos merecemos respeto mientras trabajamos para mejorar un sistema de salud que atraviesa una crisis».

«PROFESIONALES DIEZMADOS»

En la actualidad, hay 10 médicos en el área de pediatría que deben cumplir no solo con la atención en los consultorios y salas, sino también en la sala de terapia intensiva, la internación y la guardia, cubriendo todos los días del mes en turnos rotativos. «Todos tenemos años de experiencia, con vacaciones atrasadas que nunca pudimos tomar. Hace cinco años éramos veinte, pero ahora estamos reducidos a la mitad», afirmó la profesional de la salud.

Además, aseguró que «recibimos un gran número de pacientes, no solo de Sáenz Peña, sino de toda la región, incluida Santiago del Estero. Por lo tanto, no solo enfrentamos la posibilidad de ausencias por enfermedad, sino que también debemos lidiar con el COVID-19, el dengue y otras enfermedades. Este mes, por ejemplo, estoy incapacitada para realizar guardias. Por lo tanto, el personal se reduce a solo seis o siete médicos para atender a aproximadamente 2,000 pacientes al mes, según nuestras estadísticas».

Diario Chaco

Comentarios