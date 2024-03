Se espera la fecha para el juicio por el doble crimen de los docentes en Quitilipi

El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2023, los docentes Antonella Altamirano y Evaristo Saux fueron brutalmente asesinados de 19 puñaladas. Por el hecho, Francisco Escalante es el único detenido.

Se espera fecha y elección de los jurados para juicio por el doble crímen de los docentes en Quitilipi, tras la elección de juez técnico hace unos días y se espera que pocos días se conozca la fecha del litigio.

La designación de juez técnico recayó en Mauricio Rouvier de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, la situación del imputado es cada vez más comprometedora debido a las pruebas que hay en su contra.

«Había una gran cantidad de pruebas que de alguna manera situaban al único imputado en la escena del crimen. Dos testimonios apuntaban en esa dirección, pero no teníamos ninguna otra prueba contundente o determinante hasta que finalmente el cuerpo de Antonella habló», afirmó el abogado querellante de la familia de Evaristo Saux, Daniel Acosta.

«Las pruebas de ADN recolectadas en las uñas de Antonella, determinaron con contundencia la presencia de Escalante en la escena», indicó.

Asimismo, Acosta aseguró que «sólo resta esperar la fecha del debate del juicio por jurado y que será dirigido por el juez Rouvier. Solamente queda la selección de jugadores», dijo.

En ese sentido, explicó que se espera que en 30 días comience el debate para el inicio del juicio. Además, el abogado querellante mencionó que la familia llega a esta instancia conformes porque «siempre estuvieron contenidos por el equipo de la Fiscalía N°1. Los llamaban, la fiscal Liliana Lipia tenía contacto regularmente con ellos y está, hasta el momento, conformes con lo realizado».

Evaristo Saux, descrito como la columna vertebral de su familia, era un pilar tanto en su hogar como en su comunidad. Su trágica muerte ha dejado un vacío insondable en su entorno.

El caso se presenta como un desafío para la justicia, con Escalante enfrentando acusaciones graves por doble homicidio, agravadas por el vínculo con Antonella y el contexto de género.

Con respecto a las pruebas, Acosta, aseguró que son contundentes por el resultado de ADN. «No hay forma de refutar esta prueba, técnicamente llevaría un trabajo que sería monumental, que no minimizo nada ni mucho menos, no desprecio la tarea técnica de ningún colega, pero es un trabajo monumental que no sé quién estaría en condiciones para rebatir o tumbarlo», concluyó.

