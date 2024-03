Bautista necesita derivación pero el Garrahan no lo acepta

Sp Noticias en contacto con Sergio Rodriguez, ministro de salud de la provincia, tomó conocimiento de que el jueves uno de los subsecretarios lo recibió al padre del bebé. La situación del niño es compleja pero Garrahan no acepto la derivación. «Es un tema muy sensible que desde el punto de vista social conmueve mucho. El diálogo debe continuar entre los padres del menor y el equipo» comentó el ministro.

La situación de salud de Bautista, quien fue intervenido por espina bífida en el hospital pediátrico de Resistencia, vuelve a ser noticia. El bebé y sus papás son oriundos de Sáenz Peña, y la situación del menor preocupa a sus progenitores ya que no ven mejorías en él a pesar de que los médicos le dicen que está sanando y aumentando de peso.

En un posteo de facebook se dio a conocer la situación que les toca atravesar junto a su hijo «Mediante la gestiónd el gobernador Leandro Zdero, se consiguió traslado y ayuda, en la derivación los médicos quieren poner que está estable, cuando Bautista está con cuadro de desnutrición y en estado crítico. Necesitamos la derivación urgente ya que el bebé está en empeorando cada día. El gobernador a penas tomó conocimiento del caso, tomó cartas en el asunto y se logró en horas, lo que no se logró en meses, ya que al ex gobernador nunca le contestaban. Solo queremos que los médicos del hospital pediátrico se retracte y lo deriven, ya que para recibirlo en el Garrahan necesitan escribir el verdadero estado de Bauti y no poner que está estable. Queremos que se lo traslada a un nosocomio de más alta complejidad y donde puedan ayudarlo».

Entre idas y venidas desde hace más de 7 meses, la madre de Bautista contó que el último mes, su hijo debió ser internado porque los nutricionistas lo examinaron y dio bajo de peso, sumado a que contrajo una bacteria, pero para la misma, en el examen dio negativo pero dura de seis meses a un año. Su esposo tuvo que regresar a Sáenz Peña y ella quedó sola al cuidado de su bebé, por lo que ha tenido que realizarle las curaciones de la traqueotomía ella sola cuando antes contaba con la ayuda de su marido y los enfermeros le dijeron que nunca hagan tal procedimiento solos. «Hace más de seis meses que estoy pidiendo la derivación pero Garrahan no responde. A mi esposo no le permiten entrar a U.C.I., solo lo puede ver unos minutos e irse. Tengo que soportar que me aparten de mi familia» expresó la mujer.

