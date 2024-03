Apagón masivo en cuatro provincias: colapsó el sistema interconectado del NOA

Desde la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (Edesa) se informó un colapso en el Sistema Interconectado lo que provocó severos cortes de suministro en el área NOA. «Informamos que cerca de las 14 se registró un colapso en el Sistema Interconectado Nacional (SADI), lo que provocó severos cortes de suministro en el área NOA, afectando en mayor medida a Salta, Jujuy y Tucumán», indicaron.

Al mismo tiempo, la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET SA) informó que los cortes registrados durante el mediodía de este jueves «fueron motivados por la salida de servicio de la Línea de Alta Tensión que une la Central de Generación de El Bracho con la Estación Transformadora Cevil Pozo».

Sin clases

De hecho, el gobierno de Tucumán decidió esta tarde suspender las clases durante el jueves y el viernes, medida tomada como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la provincia y por los cortes de luz. La sensación térmica este jueves llegó a los 33° grados.

«Tomando en consideración esta ola de calor que azota a todo el país, varias provincias están planteando este tema y, por otro lado, no depende de nosotros el suministro de energía eléctrica, lo cual nos trae dos problemas, no tan solo que no funcionan los ventiladores, porque no hay luz en los lugares, sino que, a su vez, no funcionan las bombas que permiten que llegue el agua a las escuelas», dijo la ministra de Educación, Susana Montaldo.