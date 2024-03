Fuerte pelea a golpes de puño entre inspectores de tránsito y expolicía por supuesta documentación vencida

Inspectores municipales se encontraban realizando un control vehicular en Fontana cuando en la intersección de las calles Sarmiento y Santiago del Estero se cruzaron a golpes de puños con un conductor que es un ex Policía y aparentemente no tenía la documentación en regla.

Los agentes municipales que se encontraban en el lugar detuvieron la marcha del automóvil Clio que era conducido por G.D, que tenía la licencia de conducir vencida y se presentó como Policía. Tras el hecho, los inspectores le dieron aviso por la infracción y entonces G.D se bajó y comenzó a insultar y golpear a los presentes, según indicaron fuentes policiales.

Tres de los agentes fueron identificados con el apellido Benítez mientras que otro de apellido Gonzalez fue amenazado de muerte por el conductor del vehículo, según informaron.

Después del hecho, se dio intervención al personal policial y los damnificados realizaron la denuncia correspondiente mientras que la Policía aclaró que G.D no pertenece a la institución.

Además, la encargada del operativo de apellido Ledesma también radicó una denuncia debido al suceso que desencadenó la retención del vehículo. En ese sentido, fuentes oficiales aseguraron que G.D también realizó una denuncia por lo ocurrido.

DECLARACIONES DEL EXPOLICÍA

G.D quien recibió varios denuncias tras pelear a golpes de puño con los inspectores realizó una declaración y posterior contradenuncia con respecto a lo sucedido.

La cual indica que cuando transitaban por calle Sarmiento y Santiago del Estero, notaron junto a su pareja que había un control de tránsito. Cuando se estacionan al costado y se aproxima uno de los agentes solicitó la documentación correspondiente y al momento de exhibirla el inspector «ignoró» los datos de identidad.

«Me quita de la mano el documento y el carnet de conductor y me dice «te tengo que secuestrar el vehículo«, le dije que no tenía problemas y desciendo junto a mi pareja, pero le solicite que me devolviera el documento, en eso se altera y me dice que no me iba a devolver y me empuja, yo me atajo y me empieza a agredir por eso me defiendo y nos agarramos en golpes de puños, pero también me golpearon el resto de los inspectores de tránsito, como mi pareja estaba junto a mí a ella también la golpearon», dice la declaración a la Policía a la que accedió Diario Chaco.

«Quiero hacer constar que tengo lesionada la mejilla del lado izquierdo cara interna y mi pareja en el brazo derecho. Dejó asentado que no vine antes a efectuar la denuncia porque tuve que dirigirme a buscar a mis hijos que estaban en otro lugar», indicó la denuncia.

Comentarios