El Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

En una sesión caliente, que duró casi nueve horas, el Senado de la Nación rechazó el mega DNU de desregulación de la economía dictado el 21 de diciembre por Javier Milei.

Con la vicepresidenta Victoria Villarruel presidiendo el debate, la votación terminó 42 en contra, 25 a favor, y cuatro abstenciones.

Así, por primera vez en la historia, la Cámara Alta votó en contra de un decreto presidencial.

Ahora la normativa volverá a ser tratada en la Cámara de Diputados.

EL DEBATE EN EL RECINTO

El cierre de las exposiciones estuvo a cargo del jefe del bloque de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche, quien apuntó contra la la oposición, al expresar: «A la oposición le duele que estemos haciendo las cosas bien y los números nos cierran».

«Desde que está vigente este DNU detuvimos la inflación que nadie pensaba que iba a suceder y acumulamos US$10.000 millones de reservas. No quieren que gobernemos y se unen para que las cosas no cambien de verdad», aseguró, y concluyó: «Hoy no hay espacio para tibiezas. Argentina está en urgencia. El que crea que no vive en una realidad paralela. Llamo al cuerpo a que el DNU siga vigente».

Antes, el senador formoseño José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria, cuestionó duramente la presentación del megadecreto de Javier Milei y anticipó el rechazo: «Vamos a pedir que se declare la invalidez».

Por otro lado, se solidarizó con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, por las amenazas que recibió por convocar el tratamiento del decreto «de manera inconsulta».

A su turno, el senador Eduardo Vischi planteó que es necesario acompañar el megadecreto de Javier Milei «para que la esperanza se convierta en realidad».

Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero adelantó su voto a favor del megadecreto y argumentó: «Todos (los presidentes) tuvieron delegación de facultades, a mi no me asusta el DNU, voy a votar a favor, nada me parece escandaloso».

«Si seguía el kirchnerismo estaríamos cerca de Haití, ese era el camino después de Venezuela», afirmó, y agregó: «Mileiviene a hacer lo contrario a aquello que nos traía mal. Probemos con lo contrario, con lo opuesto a ver si podemos salir del pozo que veníamos».

En tanto, el senador radical Martín Lousteau adelantó que votaría en contra del DNU porque considera que es «inconstitucional» y apuntó contra el Gobierno: «Atemoriza y amenaza».

«Yo anticipo que voy a votar en contra porque esto es inconstitucional. Son más de 300 artículos que derogan 80 leyes. No tendríamos más que discutir. Como decía Alfonsín, la democracia las formas son el fondo», señaló.

Además, Louteau lanzó una indirecta al PRO: «Lo pueden justificar por convicción, por conveniencia y por temor porque este es un Gobierno que atemoriza, que amenaza, o porque el fin justifica los medios. Los que acompañan esto están creando un monstruo».

A su vez, el senador kirchnerista Mariano Recalde expresó: «Que haya sido elegido presidente no significa que la gente le haya dado un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Si Milei quiere cambiar la legislación, tiene que mandar uno o varios proyectos al Congreso».

