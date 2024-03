EL GOBERNADOR LEANDRO ZDERO PRESENTÓ ÑACHEC: “SERÁ EL PROGRAMA DE LA LIBERTAD” ASEGURÓ

El gobernador Leandro Zdero y la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri Disoff, presentaron y pusieron en marcha Ñachec.

Este miércoles, en el Polideportivo Jaime Zapata, el gobernador lanzó el Programa Social Articulado Provincial Ñachec, sin intermediarios, cuyos ejes son: Política Alimentaria, Programa de Empleo y Capacitación; y Asistencia Habitacional. El objetivo es lograr prestaciones sociales más equitativas, para las familias chaqueñas, permitiéndoles mejorar su calidad de vida. Ñachec será el programa de la libertad, donde la gente pueda desarrollarse libremente en el lugar donde está y también, de recuperar la dignidad”, aseguró el Jefe del Ejecutivo.

El mandatario remarcó que mediante este programa “vamos a atender en la vulnerabilidad para abrazar un nuevo Chaco, de desarrollo, crecimiento, de la inclusión verdadera”, dijo Zdero señalando que esta nueva etapa “tiene que ver con el desarrollo de las personas y familias para que las personas recuperen la libertad y no estén atadas a nadie con la posibilidad, desde el Estado, poder ayudarlos y lo haremos por decisión política”, dijo el mandatario.

El programa Ñachec se realizará a través de la cartera de Desarrollo Humano y se ejecutará de manera descentralizada en regiones o localidades priorizadas, con múltiples actividades y acciones para, posteriormente y de conformidad al monitoreo y evaluación de las mismas, ampliarlo a otras regiones de acuerdo a los recursos disponibles.

Los equipos a cargo relevarán los recursos locales, institucionales, programáticos y comunitarios de las localidades donde se ejecute el Plan; relevarán a las familias vulnerables de cada localidad para su inclusión; y posibilitará el acceso efectivo de los receptores del plan a las prestaciones establecidas.

”En este nuevo Chaco pretendemos que haya un control social, porque no hay nada que esconder”, dijo Zdero y para asegurarlo, remarcó la necesidad de trabajar en conjunto con el Estado. “Este programa tiene que ser ese grito de ‘gracias’, de esperanza de muchas familias y por eso, quiero pedirles que trabajemos responsablemente con diferentes organizaciones e iglesias ”, y que las personas beneficiadas por el programa “tengan herramientas de libertad que el programa les dio”.

La ministra Botteri Disoff hizo hincapié en el objetivo de la gestión de “estar en territorio, estar con la gente”. Ratificó que el foco estará puesto “en el orden y la transparencia”, especialmente en materia de entregas alimentarias de la asistencia y para ello trabajarán “junto a las instituciones”, como clubes, iglesias y municipios. ”El objetivo principal es terminar con los intermediarios que tenían de rehén a la gente, que no permitían que la ayuda llegue a gente” dijo Botteri Disoff y agregó: “Queremos recuperar las familias, las infancias y que las ayudas puedan llegar efectivamente a los receptores de esos derechos” manifestó.

Por su parte, la coordinadora del programa, Lorena Kaenel explicó que este plan que busca trabajar “sin intermediarios y llevar a cada familia con extrema vulnerabilidad en la provincia, viendo y atacando cada necesidad”. Con acciones conjuntas con municipios e instituciones de cada localidad, Kaenel señaló que son herramientas fundamentales para “trabajar en conjunto y optimizar los recursos con los que cuenta la provincia”.

Participaron del acto el ministro de la Producción y Desarrollo Económico Sostenible Hernán Halavacs; el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; la secretaria general de gobierno Carolina Meiriño; el Secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, el Secretario de Desarrollo Humano, Pablo Mujica; la coordinadora del Programa Ñachec , Lorena Kaenel; la presidente de la Legislatura Carmen Delgado; legisladores provinciales, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo provincial e intendentes de distintas localidades.

