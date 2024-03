El padre de María Luz Herrera lamentó la prisión domiciliaria a uno de los imputados: «Estoy decepcionado»

A María Luz Herrera la vieron por última vez el 26 de septiembre del año pasado en Sáenz Peña, la Justicia investiga un presunto femicidio y a los imputados Darío Ezequiel Godoy, ex pareja de la joven y Darío Ismael Godoy padre de Ezequiel, se encontraban con prisión preventiva pero hace unos días la fiscalía le otorgó prisión domiciliaria a este último.

Este medio dialogó con Sebastián Herrera padre de María Luz, quien vive en Jujuy de donde es oriunda la joven desaparecida, para conocer cómo tomó esta decisión de la Justicia, «Estoy decepcionado, me siento desprotegido, desamparado, realmente me sorprendió para mal la decisión de darle a esta persona la domiciliaria», sostuvo.

En ese sentido, el padre de Luz contó «me quebré, me dolió mucho esta determinación». Además, se mostró indignado ante las declaraciones de Bruno Romero, abogado de los imputados «dice que van a quedar los dos en libertad, porque no hay nada que relacione a sus defendidos con la desaparición de mi hija». En este punto, Herrera aclaró: «Esta gente está técnicamente involucrada en un femicidio», el hombre insistió entonces en la Justicia está investigando un asesinato y no una desaparición.

Además, indicó agregó: «En un primer momento se intentó trabajar cómo si fue si fuese trata de persona, pero el mismo día me dijeron que era un femicidio». En cuanto a su visión personal de la situación Herrera manifestó: «Para mí la mataron, la mató el novio y el padre le ayudó a desaparecer el cuerpo» Y concluyó «si están detenidos con prisión preventiva algo habrán hecho».

Sebastián se refirió a la prisión domiciliaria de uno de los imputados por este crimen «La verdad no entiendo esta contemplación que se tiene con esta persona porque no encuentro ninguna forma legal para darle este beneficio. No lo entiendo, dicen que es por problemas de salud, yo también los tengo, pero a mí nadie me llamó para ayudarme», lamentó con dolor.

«Quiero despertarme y que no sea realidad, pero acepto lo que me tocó, lo que no acepto es que se tomen estas determinaciones y contemplaciones con gente que no merece este beneficio no le corresponde, él dice que ‘está estresado’ y cómo no lo va a estar si es un asesino», sentenció el padre.

A pesar de su disconformidad y tristeza Herrera aseguró: «Confío en la Justicia», pero reiteró «no me esperaba esto, yo estaba convencido que esta gente iba a quedar en las comisarías hasta el juicio donde no espero menos que perpetua para los dos» e insistió «el suegro (quien obtuvo la domiciliaria) ha intervenido en la desaparición del cuerpo».

Asimismo, contó que la mamá de María Luz, quien vive en Salta viajó Chaco y que él no puede estar en la provincia porque «no me da el cuerpo, ni la cabeza ni el alma para estar ahí siento que me asfixio, que me quiero morir». Y agregó «este tipo (el suegro de hija) en su casa viendo la tele, cuando es un asesino» lamentó.

